Twórcy Dying Light 2 czytają wściekłe tweety. Techland przerwał milczenie, pokazał grę i zasugerował datę premiery

Producenci gry Dying Light 2 opublikowali krótki materiał wideo, na którym czytają wulgarne tweety niecierpliwych graczy, pokazują krótkie fragmenty rozgrywki oraz zapowiadają lepszą komunikację w przyszłości.

Zdaje się, że po niezwykle trudnym wizerunkowo okresie dla spółki, Techland nareszcie przechodzi do medialnej ofensywy. Polscy producenci gier wideo nagrali wideo ze swojej nowej, wrocławskiej siedziby i trzymam kciuki za to, aby materiał bym symbolicznym początkiem lepszej komunikacji z graczami i mediami.

Techland zaczyna nietypowo, od czytania wulgarnych tweetów niecierpliwych graczy.

W ten sposób deweloperzy dają do zrozumienia, iż są świadomi irytacji fanów oczekujących na Dying Light 2. Warto przypomnieć, że gra miała zadebiutować na wiosnę 2020, ale w styczniu minionego roku Techland zrezygnował z tej daty premiery. Pracownicy studia już wcześniej sugerowali, że wyznaczony termin jest nierealny i niemożliwy do osiągnięcia, przy jednoczesnym oferowaniu gry na odpowiednim poziomie, znanym z pierwszej odsłony serii.

W międzyczasie Techland musiał się zmierzyć z serią krytycznych artykułów, powstałych na podstawie przecieków byłych oraz aktualnych pracowników studia. Z materiałów dziennikarskich wyłonił się obraz firmy z fatalnie zarządzającą kadrą kierowniczą, niejasną organizacją pracy oraz szefostwem bez zaufania do własnych pracowników.

Teraz Techland nareszcie odzyskuje inicjatywę, a czytanie niewybrednych tweetów to punkt wyjścia do zbudowania porozumienia ze społecznością fanów. Studio pokazuje, że rozumie irytację graczy, ale jednocześnie prosi ich o jeszcze odrobinę cierpliwości. Ta zostanie wynagrodzona, bowiem gra znajduje się na właściwych torach i nie trafiła do deweloperskiego piekła, co deweloperzy udowodnią w niedalekiej przyszłości i kolejnych materiałach.

Czytając komentarze na YouTube, można przypuszczać, że Techland osiągnął sukces.

Większość wpisów od widzów jest w podobnym tonie: pracujcie nad grą ile tylko musicie, byle była dobra. Deweloperzy spotkali się ze zrozumieniem komentujących, którzy wolą produkt wyższej jakości oddany w ich ręce z opóźnieniem, niż rozczarowujący tytuł tutaj i teraz. Wielu z nas rozczarowało się stanem pospiesznie wydanego Cyberpunka 2077, przez co zaakceptowanie i zrozumienie wydłużonego procesu deweloperskiego jest dzisiaj jeszcze łatwiejsze.

Techland w zamian obiecuje regularniejsze kontakty ze społecznością fanów. Ci mogą skorzystać z oficjalnego kanału Dying Light 2 na Discord, stanowiącego platformę dialogu z deweloperami. Producenci zaoferują odpowiedzi na zadawane im pytania w cyklicznie pojawiających się materiałach wideo. Mam nadzieję, że deweloperzy nie wycofają się z tej inicjatywy.

Dying Light 2 pojawi się jeszcze w 2021 r. Techland pokazuje nowe fragmenty z gry.

W materiale wideo znalazło się miejsce na krótki zwiastun polskiej produkcji. Widzimy na nim sekwencje parkouru (najprawdopodobniej w kooperacji z innym graczem lub NPC), walkę na broń białą z pozostałymi ocalałymi oraz oczywiście przerażające zombie. Wideo kończy się napisem 2021. Wygląda więc na to, że Techland planuje wydać grę jeszcze w tym roku, zapewne w jego trzecim albo czwartym kwartale.