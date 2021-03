Techland: Zapowiedzieliśmy Dying Light 2 za wcześnie. Twórcy bronią jednak kondycji gry i zapraszają na pokaz

72 interakcji

Techland przeżywa aktualnie trudniejszy okres, przynajmniej jeśli chodzi o wizerunek firmy. W mediach szeroko komentuje się kulturę pracy wewnątrz polskiej spółki oraz nieefektywny system zarządzania zasobami i pracownikami. Okazuje się jednak, że już niebawem zobaczymy nową prezentację poświęconą Dying Light 2.

Techlandowi przydałby się lepszy PR. Do teraz mam w pamięci, jak przedstawiciele tego studia naskoczyli na mnie, bo nie spodobał mi się publiczny pokaz Dying Light 2 podczas targów E3. Później powstał materiał Mateusza Witczaka dotyczący trudnego procesu deweloperskiego w Techlandzie oraz niskich morale części zespołu. W podobnym tonie został napisany tekst Kirka McKeanda z serwisu The Gamer, cytowany przez media na całym świecie.

Z informacji uzyskanych od byłych oraz aktualnych pracowników Techlandu powstał obraz wielkiego, ambitnego, ale jednocześnie kiepsko zarządzanego projektu. Na jego czele stoi kadra kierownicza bez zaufania do własnych pracowników, za to z chorobliwą uwagą poświęconą rynkowej konkurencji. Sama gra ma z kolei bardziej przypominać potwora Frankensteina niż kompletny, spójny i niemal gotowy produkt.

Teraz Techland przyznaje: zapowiedzieliśmy Dying Light 2 zbyt wcześnie.

Za pośrednictwem oficjalnego konta w mediach społecznościowych studio dało do zrozumienia, że pospieszyło się z zapowiedzią Dying Light 2. Zgadzałoby się to z doniesieniami od byłych pracowników, zgodnie z którymi pierwszy termin premiery polskiej gry wydawał się im kompletnie nierealny. Aktualnie projekt nie posiada żadnej wiążącej daty debiutu, która zostałaby podana do opinii publicznej.

Jednocześnie za pośrednictwem tego samego konta na platformie Twitter Techland zapewnia, że Dying Light 2 nie znajduje się w tzw. deweloperskim piekle - to znane w branży gier określenie, odnoszące się do projektu w niezwykle trudnym stanie, niemal niemożliwym do naprawienia i dokończenia. Techland zapewnia, że studio dokonuje realnego progresu, systematycznie zbliżając się do długo oczekiwanej premiery.

Techland zdradzi nowe informacje na temat Dying Light 2 już w środę, 17 marca.

Zdaje się, że polskie przedsiębiorstwo nareszcie przechodzi do medialnej ofensywy i chce odzyskać inicjatywę. Już 17 marca producenci gry zdradzą nowe informacje na temat procesu deweloperskiego. Życzyłbym sobie, aby taki panel był początkiem regularnego cyklu, np. w formie comiesięcznych epizodów. Byłaby to miła odmiana po długich kwartałach zdawkowych odpowiedzi i medialnej ciszy.

Ucieszyłbym się, gdybym otrzymał odpowiedzi na trzy nurtujące mnie pytania: w jakim stanie jest aktualnie Dying Light 2, kiedy możemy podziewać się premiery oraz jakie są platformy docelowe. Jako posiadacz PlayStation 5, byłbym bardzo zadowolony z natywnej wersji dla konsol dziewiątej generacji, wykorzystującej dodatkowe możliwości techniczne nowszego sprzętu.