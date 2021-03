Zestawy Lego w promocji na Amazon.pl. W sam raz na świąteczną nudę

6 interakcji

Na polskim Amazonie trwa właśnie promocja na kilka zestawów Lego. Wśród ofert znajdzie się coś dla dzieci, a także dla osób, które nie przywiązują uwagi do cyferek w PESEL-u.

Zapowiada się na to, że święta wielkanocne ponownie odbędą się w ograniczeniach narzuconych przez rządowe rozporządzenia, ale nie oznacza to, że zajączek robi sobie wolne od rozdawania prezentów. Teraz masz okazję wspomóc go w wyborze zestawu Lego w dobrej cenie.

Przecenione zestawy Lego na Amazon.pl

Na polskim Amazonie ruszyło właśnie kilka promocji na zestawy Lego.

Zestaw Lego City 60198 Pociąg Towarowy to spełnienie marzeń niejednego dziecka, jak i tatusia. Imponująca kolejka zawiera aż 1226 elementów, w tym pociąg z lokomotywą wyposażoną w dziesięciobiegowy silnik elektryczny z możliwością sterowania poprzez Bluetooth, za pośrednictwem smartfona.

W zestawie znajduje się mnóstwo elementów z torami, dzięki którym można utworzyć pętlę, na której będzie poruszał się pociąg. Do tego znajdziemy zwrotnicę, przejazd kolejowy, budynek obsługi kolejowej, a także pojazd obsługi technicznej i furgonetkę przewożącą sztabki złota i pieniądze do banku. Zestaw zawiera sześć minifigurek pracowników kolei i… złodzieja czyhającego na transport z furgonetki.

Zestaw Lego City 60198 Pociąg Towarowy kosztuje na Amazon.pl 542 zł. Najniższa rynkowa cena tego zestawu to 639 zł. Promocja potrwa tylko do 31 marca.

Na Amazonie znajdziemy też przecenione zestawy Lego Architecture.

Lego Architecture to seria skierowana do nieco starszych odbiorców. Miniaturki miast mogą być np. świetną ozdobą biurka.

Przecenionym zestawem tej serii jest Lego Architecture 21051 Tokio w cenie 162,99 zł. Standardowa cena tego zestawu to 190 zł, a cena w oficjalnym sklepie Lego to 270 zł. Zestaw obejmuje najbardziej rozpoznawalne budowle i obiekty stolicy Japonii, w tym Tokio Tower, Mode Gakuen Cocoon Tower, Tokio Big Sight, Tokio Skytree, parku Chidorigafuchi, a także słynnego skrzyżowania Shibuya. W tle widzimy miniaturkę gury Fudżi. Zestaw składa się z 547 elementów.