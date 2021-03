Do sieci wyciekła wyglądająca na autentyczną prezentacja omawiająca układy Intel Alder Lake. Mają one zastąpić procesory Rocket Lake-S, które właśnie miały swoją premierę. Wygląda na to, że ktoś się w Intelu obudził – zmian jest wiele.

Slajdy zostały opublikowane przez redakcję serwisu VideoCardz.com. Wynika z nich, że układy Alder Lake będą produkowane przy użyciu 10-nanometrowego procesu technologicznego SuperFin i oparte będą o architekturę Golden Cove. Mają oferować 20-procentowy wzrost wydajności jednowątkowej względem… no, slajdy niestety nie wspominają względem czego, ale zapewne Alder Lake’i są tu zestawiane z Rocket Lake’ami.

Obiecana jest również wyższa wydajność wielowątkowa – dokładnie rzecz ujmując, dwukrotnie wyższa – co najprawdopodobniej wynika z większej liczbie rdzeni w nowych procesorach.

Intel Alder Lake przypominać trochę będą układy ARM i ich układ big.LITTLE.

Na slajdach znaleźć można między innymi wzmiankę o rdzeniach Gracemont. To sugeruje, że nowe procesory będą oparte o konstrukcję Alder Lake-P, czyli wedle projektu zakładającego obecność mniejszych i większych rdzeni w układzie. Tę teorię wspiera inna wzmianka o Hardware Guided Scheduling – ponownie, to technika wykorzystywana w procesorach o różnych rozmiarach rdzeni i która ma pomagać systemowi operacyjnemu w stosownym rozdzielaniu zadań pomiędzy rdzenie.

Wbrew plotkom, pomimo zyskania obsługi pamięci DDR5, nowe procesory pojawią się też w płytach głównych z chipsetami z serii 600, zgodnymi z pamięciami DDR4. Obsługa DDR5 zarezerwowana będzie dla chipsetów Z690. Ciekawostką jest też wzmianka o obsłudze PCIe 5.0 – jeżeli to prawda, Alder Lake’i będą pierwszymi desktopowymi układami x86 z obsługą nowego standardu. Nie zabraknie też obsługi Thunderbolta 4 i Intel Optane Memory H20.

Biorąc pod uwagę fakt, że dopiero co zadebiutowały procesory Rocket Lake-S, na układy Alder Lake prawdopodobnie poczekamy jeszcze dość długo. Choć warto mieć na uwadze, że mobilne wersje procesorów Intela debiutują zazwyczaj przed desktopowymi – więc zapewne czekać będziemy krócej niż rok.