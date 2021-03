2 interakcji

Opublikowane przez NASA zdjęcia wykonane za pomocą Kosmicznego Teleskopu Hubble’a pokazują dokładnie, jak wygląda koniec lata na Saturnie, szóstej planecie od Słońca.

Zdjęcia przedstawiają zmiany, jakie zaszły w atmosferze planety w ciągu ostatnich trzech lat. Warto jednak pamiętać, że cały rok na Saturnie trwa aż 29,5 roku ziemskiego, a więc każda z czterech pór roku trwa ok. siedmiu ziemskich lat.

Powyższe zdjęcia zostały wykonane odpowiednio w 2018, 2019 i 2020 r. Jednak nawet w tak krótkim okresie czasu widać wyraźne zmiany w barwach i rozmiarach poszczególnych pasów chmur w atmosferze gazowego olbrzyma.

Wiatry się uspokajają

Naukowcy analizujący zdjęcia dostrzegają na nich zmiany wysokości najwyższych chmur, ale także zmiany intensywności wiatrów wiejących w poszczególnych warstwach atmosfery. W 2018 roku w okolicach równika średnia prędkość wiejących tam wiatrów wynosiła ok. 1600 km/h. Dwa lata później prędkość spadła do 1300 km/h, czyli wartości, jaką rejestrowała legendarna już sonda Cassini, kiedy dotarła do Saturna w 2004 r.

Sonda Cassini

Całkiem możliwe, że zmiana prędkości jest związana z grubością warstwy chmur na tym obszarze. Jakby nie patrzeć, prędkość wiatrów wiejących na Saturnie jest różna na różnych wysokościach. Jeżeli faktycznie tak jest, to w 2018 r. pokrywa chmur musiała być ok. 60 km grubsza od tej, którą obserwowała sonda Cassini w 2004 r.

Choć w przypadku atmosfery ziemskiej 60 km grubsza warstwa chmur byłoby niewiarygodną zmianą, to jednak na Saturnie skala ta nie jest tak imponująca. Planeta jest drugą po Jowiszu największą planetą w Układzie Słonecznym. Jej średnica to aż 116 434 km. Jako gazowy olbrzym planeta składa się głównie z gęstej atmosfery wodorowo-helowej. Wewnątrz planety znajduje się najprawdopodobniej jądro z żelaza, krzemu, tlenu i niklu, zanurzone w otoczce z metalicznego wodoru.