Zapomnij o symbolu A+++ na etykietach energetycznych. Od dzisiaj nowe oznaczenia sprzętu AGD i RTV

Zgodnie z zapowiedziami sprzed pół roku, wprowadzane do obrotu urządzenia elektryczne z kategorii RTV i AGD będą miały zupełnie inne oznaczenia dotyczące zużycia energii. Warto się z nimi zapoznać – zmieniło się sporo.

Zużycie energii przez telewizor, pralkę, kino domowe, lodówkę i inne tego rodzaju urządzenia to ważna informacja, którą warto brać pod uwagę przed zakupem. Przede wszystkim warto mieć na uwadze to, jaki wpływ ma dany sprzęt na środowisko, biorąc pod uwagę coraz większe problemy naszej planety z działalnością człowieka. No i nie zapominajmy, że im sprawniejszy energetycznie sprzęt, tym niższe rachunki za prąd.

Producent każdego urządzenia z kategorii RTV bądź AGD wprowadzonego do obrotu na terenie Unii Europejskiej jest zobowiązany do opatrzenia go stosowną etykietą wedle wyznaczonego szablonu. Problem w tym, że ten szablon właśnie się zmienia. Nowy jest lepiej dostosowany do potrzeb nowoczesnego konsumenta – ale też oznacza konieczność przyswojenia sobie nowego szablonu.

Nowe etykiety energetyczne dla sprzętu AGD i RTV. Jak je czytać?

Do tej pory najbardziej efektywne energetycznie urządzenia oznaczane były symbolem A+++. Niżej w rankingu znajdowały się A++, A+, A, B, C no i D. Teraz oznaczenia będą ciut bardziej logiczne: nowe oznaczenia to po prostu A, B, C, D, E, F, G – gdzie A to produkt najsprawniejszy elektrycznie, a G ten, który z ekologią czy oszczędnościom w rachunkach za prąd za wiele wspólnego nie ma.

Zmieniła się też szata graficzna etykiety. Czytelniej są wyeksponowane roczne zużycie energii oraz poziom generowanego hałasu. Nowością jest też kod QR znajdujący się w prawym górnym rogu etykiety – po jego zeskanowaniu poznamy więcej informacji na temat danego urządzenia.

To dopiero początek. Te same etykiety otrzymają też pozostałe urządzenia elektryczne. Serwis wszystkich ma być łatwiejszy.

Od dziś producenci są zobowiązani do przechowywania części zamiennych przez dziesięć lat. Zdaniem unijnych urzędników, ma to zredukować problem elektroodpadów – gdy urządzenie trzeba wyrzucić z uwagi na brak części zamiennych, a więc i możliwości naprawy.

Etykiety wedle nowego szablonu póki co obecne będą wyłącznie na sprzętach RTV i AGD. Jednak od 1 września ten sam obowiązek zostanie nałożony na producentów lamp i innych źródeł światła. W późniejszym, nieustalonym jeszcze terminie, na wszystkich pozostałych urządzeniach elektrycznych.