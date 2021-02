Polska bijatyka ciepło przyjęta na Steam. Hellish Quart z wersją demo, Komuda pisze scenariusz

W Hellish Quart można już zagrać na Steam. Polski przedstawiciel gatunku bijatyk wyróżnia się realistycznym podejściem do fechtunku oraz wykorzystania broni białej. Niecodzienny pomysł przypadł do gustu pierwszym testerom.

Hellish Quart właśnie zadebiutował na Steam jako gra we wczesnym dostępie. Na tym etapie produkcji tytuł studia Kubold posiada pięciu grywalnych bohaterów, sześć aren, pięć kawałków muzycznych oraz tryby Survival, Versus AI i Versus (pozwalający mierzyć się z drugim graczem). Co ważne, gra w wersji wczesnego dostępu obsługuje sterowanie kontrolerami, w tym modelami arcade stick przeznaczonymi do bijatyk.

Hellish Quart we wczesnym dostępie na Steam kosztuje 52 złote.







Tytuł jest objęty premierowym rabatem wynoszącym 15 proc. właściwej ceny. Oczywiście wszyscy posiadacze gry we wczesnym dostępie będą mogli pobrać pełną edycję Hellish Quart, gdy ta zadebiutuje za rok lub dwa. Producenci z Kubolda zaznaczają, że tytuł może wtedy podrożeć. Finalna wersja to przynajmniej 12 wojowników, 12 aren, 6 trybów rozgrywki i fabularna kampania dla jednego gracza.

Z pierwszych recenzji wynika, że Polacy stworzyli coś naprawdę ciekawego i pomysłowego. Ponad 90 proc. osób mających kontakt z wyjątkową grą fechtunkową pozytywnie ocenia swoje doświadczenie, rekomendując grę wideo innym użytkownikom platformy Steam. To bardzo jasny sygnał dla studia Kubold, aby kontynuować prace nad Hellish Quart, a może nawet zaangażować dodatkowe środki w powstawanie i rozbudowę tytułu.

W przyszłości Hellish Quart otrzyma kampanię dla jednego gracza. Za jej scenariusz odpowiada Jacek Komuda.

Jacek Komuda to doskonale znany polski pisarz, będący jednocześnie historykiem wyspecjalizowanym w tradycjach Polski sarmackiej. Komuda napisał scenariusz dla kampanii w Hellish Quart, koncentrując się na historii Jacka Dydyńkiego i Samuela Zborowskiego - dwóch grywalnych bohaterów wziętych do tureckiej niewoli. Kampania ma nawiązywać do prawdziwych wydarzeń rozgrywających się w Polsce XVII wieku.

Co niezwykle ciekawe, Hellish Quart stanie się interaktywną częścią uniwersum Dzikie Pola - systemu RPG współtworzonego właśnie przez Jacka Komudę. Popularny pisarz tworzy jednocześnie opowiadanie wprowadzające w historię Hellish Quart, które będziemy mogli przeczytać zarówno po polsku, jak i po angielsku.

Wszyscy zainteresowani mogą zagrać w bezpłatne demo Hellish Quart, dostępne na Steam.

Wersję demonstracyjną pobierzecie z tego miejsca. Tymczasem instaluję już edycję wczesnego dostępu i niebawem dostarczę wstępną recenzję tytułu na Spider’s Web. Wychowałem się na Tekkenie, Marvel vs Capcom, Mortal Kombat i Street Fighterze. Już nie mogę się więc doczekać, aby zobaczyć, jak bardziej realistyczna i bezwzględna mechanika fechtunku w Hellish Quart sprawdza się w praktyce.