Ultra Light Rail Partners, brytyjska firma zajmująca się produkcją taboru kolejowego zaprezentowała projekt szynobusu o nazwie BioUltra. Według planów będzie on w stanie wozić do 120 osób z prędkością ok. 80 km/h.

Długi na 20 metrów pojazd będzie zasilany wytwarzanym z odchodów oraz opadów organicznych biometanem, który będzie przetwarzany na energię elektryczną, która z kolei będzie ładowała jego akumulatory i silniki. W ten sposób szynobus nie będzie emitował trującego dwutlenku azotu, a dodatkowo będzie usuwał dwutlenek węgla z atmosfery. Według zapewnień producenta biometan jest aktualnie najbardziej przyjaznym dla środowiska paliwem.

Już kilka miesięcy temu firma Ultra Light Rail Partners zbudowała pierwszy prototyp szynobusu. Miał on 10 metrów długości, miejsce na 60 osób oraz masę zaledwie 10 ton. Wszystkie te wymiary w nowym projekcie zostały podwojone. Prace nad nim były finansowane z brytyjskiego rządowego grantu Innovate UK o wartości 350 000 funtów. W docelowej, powstającej właśnie wersji szynobus będzie wyposażony w zbiorniki pozwalające mu pokonać odległość ponad 3000 km między kolejnymi tankowaniami.

Ekologiczny szynobus antycovidowy

Jak zapewniają przedstawiciele firmy, szynobus BioUltra reagując na panującą aktualnie na świecie sytuację będzie wyposażony m.in. w lampy ultrafioletowe, miedziane powierzchnie i wydajny system oczyszczania powietrza. Można zatem powiedzieć, że będzie on nie tylko zasilany ekologicznym paliwem, ale także będzie minimalizował ryzyko zarażenia się koronawirusem, co w dzisiejszych czasach jest równie ważne, szczególnie w pojazdach komunikacji zbiorowej.

BioUltra doskonale sprawdzi się zarówno na trasach tramwajowych jak i kolejek podmiejskich.