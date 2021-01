Najnowsza wersja Androida z One UI zawiera drobną, choć kuriozalną usterkę związaną z diagnostyką akumulatora. Wraz ze zmianą roku na 2021 ów akumulator przestaje być widziany przez oprogramowanie. Na szczęście nie musimy czekać na oficjalną łatkę.

Moduł diagnostyki i konserwacji akumulatora na co dzień raczej użytkownikom telefonów się nie przydaje. Od czasu do czasu informacje z niego mogą okazać się jednak dość cenne. Niestety, wraz z rozpoczęciem nowego roku ów moduł w telefonach Galaxy stał się tymczasowo bezużyteczny. Nie we wszystkich modelach, a tylko tych pracujących pod kontrolą systemu Android z One UI 3.0.

System ten trafił bądź trafia między innymi na telefony Galaxy S20, Galaxy S20 FE, Galaxy Note20 i Galaxy S10, a więc na topowe modele tego producenta. Zaktualizowane modele przestały wyświetlać jakiekolwiek statystyki użytkowania akumulatora. Co zabawne, gdy ręcznie ustawimy datę w urządzeniu na 31 grudnia ubiegłego roku (lub wcześniejszą) problemy jak ręką odjął. O co chodzi?

Samsung na razie nie potwierdził oficjalnie, że problem występuje. To niestety najpewniej oznacza, że nawet nie rozpoczęto prac nad łatką usuwającą problem. Jest bardzo możliwe że wadliwy moduł nie pochodzi z niskopoziomowej części systemu, co sugeruje dużo łatwiejszą do przeprowadzenia naprawę za pomocą aktualizacji tegoż modułu przez Galaxy Store – zamiast aktualizowania całego systemu.

Na szczęście nie musimy czekać, by się przekonać że to prawda. Problem użytkownicy mogą usunąć na własną rękę, w czym pomaga SamMobile. W tym celu należy:

Uruchomić aplikację Ustawienia Wejść w Aplikacje Kliknąć w trzy kropki w prawym górnym rogu i zaznaczyć opcję Pokaż aplikacje systemowe Z listy wybrać Samsung Device Health Manager Service Wybrać Domyślna pamięć a następnie Wyczyść dane

Powinno działać, co potwierdzają użytkownicy. Niestety, nie mogę samodzielnie tego zweryfikować. Mój Galaxy S10+ nadal pracuje pod kontrolą Androida z One UI 2.5, niecierpliwie czekając na zapowiedziane dla tego konkretnego modelu na styczeń uaktualnienie.