5G w smartfonie za 500 zł? Snapdragon 480 5G sprawił, że będzie to możliwe

W 2021 łatwiej będzie kupić smartfon z 5G niż bez nowego standardu łączności, nawet na najniższej półce cenowej. Wszystko dzięki nowemu procesorowi Qualcomm Snapdragon 480.

Po tym, jak Qualcomm pokazał topowego Snapdragona 888, a wcześniej wprowadził średniopółkowy SoC Snapdragon 750 5G, przyszła kolej na pokazanie procesora z najniższej półki. Takiego, który wprowadzi 5G nie tylko na salony, ale przede wszystkim do normalnych domów.

Takim SoC jest zaprezentowany właśnie Qualcomm Snapdragon 480 5G.

5G w tanich telefonach - taka jest rola Snapdragona 480 5G.

Dla kontekstu, Qualcomm Snapdragon 480 5G jest bezpośrednim następcą budżetowego Snapdragona 460, którego znajdziemy w telefonach kosztujących 500-700 zł, np. Motoroli Moto E7 Plus czy Vivo Y20s.

Wygląda na to, że wraz z nowym procesorem segment budżetowy zyska sporą dawkę mocy i możliwości. Snapdragon 480 5G jest ośmiordzeniowym procesorem, wykonanym w 8-nanometrowym procesie technologicznym, z czterema rdzeniami Cortex-A76 i czterema rdzeniami Cortex-A55 oraz grafiką Adreno 619. Qualcomm obiecuje 100 proc. przyrostu mocy CPU i GPU, a także 70 proc. przyrostu mocy obliczeniowej dla zadań związanych ze sztuczną inteligencją. Po raz pierwszy procesor firmy z tej półki cenowej zapewni też płynne animacje 120 FPS przy rozdzielczości FullHD+. To może oznaczać, iż w 2021 r. szybkie ekrany 90 czy 120 Hz trafią do najtańszych urządzeń.

Oprócz surowej mocy obliczeniowej Snapdragon 480 5G to też wyższe standardy łączności. Oczywiście, przede wszystkim mowa o 5G, które nie będzie tu aż tak szybkie jak w topowym 888, ale Qualcomm zapewnia, iż zastosowany tu modem zapewni prędkość liczoną w gigabitach na sekundę, zarówno na falach milimetrowych, jak i na częstotliwościach sub 6Ghz. Oprócz 5G telefony z nowym SoC skorzystają także z łączności Bluetooth 5.1 oraz Wi-Fi 6, które dotychczas były zarezerowane dla półki średniej i wyższej.

Nowy procesor to też potencjalnie lepsze aparaty w budżetowych smartfonach. Snapdragon 480 5G jako pierwszy tani procesor Qualcomma obsługuje przetwarzanie obrazu z trzech matryc jednocześnie, zaś przyrost mocy przetwarzania AI powinien przełożyć się na lepsze przetwarzanie obrazu.

Qualcomm Snapdragon 480 5G zadebiutuje niebawem w wielu urządzeniach.

W normalnych warunkach pierwsze urządzenia z nowym SoC zobaczylibyśmy na targach MWC w Barcelonie. Skoro jednak targi i podróże nadal stoją pod wielkim znakiem zapytania, prawdopodobnie producenci będą falami wypuszczać nowe modele, wyposażone w Snapdragona 480 5G. Swoje produkty zapowiedziały już takie marki jak Nokia, Oppo i Vivo. Spodziewamy się je zobaczyć w nadchodzących tygodniach.