W ofercie sieci Plush pojawiły się właśnie odświeżone plany abonamentowe oraz oferta na internet mobilny.

W naszym kraju funkcjonuje czterech infrastrukturalnych operatorów telefonii komórkowej, a do tego działa sporo sieci MVNO. Mimo to nie przeszkadza to telekomom posiadającym swoje stacje bazowe tworzyć dodatkowych marek sprofilowanych na nieco innego klienta. W przypadku Orange’a mamy nju mobile, T-Mobile rewitalizowało ostatnio łapki Heyah, a Plus ma Plusha, którego właśnie nieco odkurzył.

Plush na abonament — nowe warunki

Na nową ofertę składają się trzy taryfy. Bazowa w cenie za 30 zł miesięcznie oferuje umowę na czas nieokreślony, 15 GB transferu danych oraz zryczałtowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich, w tym w roamingu w ramach Unii Europejskiej. Można tez liczyć na bonus za staż, gdyż główny pakiet po pół roku rośnie do 20 GB, a po roku do 25 GB. W razie wyczerpania się dostępnej paczki transferu można dokupić dodatkowe 5 GB za 4,99 zł, a w razie gdyby ktoś nie chciał przez jakiś czas korzystać z danego numeru, to może sobie zrobić tzw. wakacje od abonamentu i przez jeden okres rozliczeniowy go nie opłacać.

Dla osób, które są zdecydowane na to, by związać się z Plushem na dłużej, czyli na dwa lata, operator przygotował dwie propozycje. Podstawowy pakiet również kosztuje 30 zł, a w jego przypadku podstawowa paczka internetu to od razu 20 GB. Drugi wariant za 60 zł miesięcznie oferuje aż 50 GB transferu i w jego przypadku można liczyć na dostęp do sieci 5G od Plusa. W przypadku pakietów za 30 zł miesięcznie trzeba się zadowolić LTE.

Do tego we wszystkich pakietach dochodzi pakiet 10 GB do wykorzystania na YouTube’a lub TikToka oraz bezpłatny transfer w serwisach społecznościowych i komunikatorach firmy Marka Zuckerberga (Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp). Oprócz tego klienci mogą liczyć na pakiet Tidal Premium — w przypadku taryf za 30 zł miesięcznie oferowany jest na 90 dni na próbę (później jego cena wynosi 19.99 zł na miesiąc na dowolny okres), a w taryfie za 60 zł miesięcznie ma się do niego dostęp w ramach abonamentu na dwa lata. W przypadku obu umów na czas określony przy przeniesieniu numeru można liczyć też na 4 miesiące gratis.

Plushowy internet — 30 zł za 40 GB.

Oprócz abonamentów telefonicznych w Plushu można wykupić dostęp do internetu. Pakiet o wielkości 40 GB w umowie na czas nieokreślonych kosztuje 30 zł miesięcznie, a w ramach bonusu za staż rośnie do 60 GB po pół roku i do 80 GB po roku. Trzeba tylko pamiętać o konieczności samodzielnego wyposażenia się w odpowiedni modem. Co istotne, w przypadku internetu, tak jak w umowach na telefon, można uzyskać nieco lepsze warunki decydując się na dwa abonamenty jednocześnie. Rabat na drugi numer wynosi 4,99 zł na każdą kartę.