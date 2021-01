Wyświetlacz dotykowy, który nie zaraża koronawirusem. Intel sprawi, że nie trzeba będzie dotykać ekranów

Bankomaty, terminale płatnicze, miejskie punkty informacyjne, biletomaty… nagle okazało się, że by pozostać bezpiecznymi, musimy obsługiwać te urządzenia w rękawiczkach i starannie wszystko dezynfekować. To problem, który może powtórzyć się w przyszłości. Intel ma bardzo ciekawą propozycję.

Interfejs dotykowy jest tani, łatwy do zaprojektowania i intuicyjny dla użytkownika. Nic więc dziwnego, że wszelkie urządzenia użyteczności publicznej projektowane są głównie z myślą o takim interfejsie. Co prawda specjaliści z branży medycznej od niepamiętnych czasów zwracają uwagę, że to niezupełnie najbardziej higieniczne rozwiązanie, jednak do tej pory nie było to większym problemem.

Aż do czasu globalnej pandemii COVID-19. Dziś strach korzystać z dowolnego macalnego urządzenia, bo nigdy nie wiadomo kto z niego korzystał wcześniej. I czy przypadkiem nie był to nieświadomy nosiciel koronawirusa, na dodatek swobodnie podchodzący do reżimu sanitarnego.

To istotny problem. Wymiana urządzeń na zupełnie nowe z innym interfejsem na skalę globalną to przedsięwzięcie absurdalnie kosztowne. Z kolei pozostawienie ich w obecnej formie rodzi zagrożenie epidemiologiczne zarówno w kontekście COVID-19, jak i potencjalnych przyszłych pandemii.

Intel ma rozwiązanie. Mechanizm RealSense TCS sprawi, że wyświetlaczy dotykowych nie trzeba dotykać.

Intel RealSense TCS (Touchless Control Software) został opracowany właśnie z myślą o urządzeniach publicznego dostępu polegających na wyświetlaczach dotykowych. Rozwiązanie jest zgodne z wyświetlaczami o przekątnych od 11 do 32 cali.

Fundamentem mechanizmu jest kamera Intel RealSense Depth Camera D435, która montowana jest nad wyświetlaczem. Ta wespół z oprogramowaniem opracowanym przez Intela rozpoznaje gesty użytkownika wykonywane nad ekranem dotykowym. Wystarczy więc zbliżyć palec do klikalnego elementu – nie trzeba dotykać powierzchni ekranu, by go aktywować.

Co istotne, RealSense TCS nie wymaga żadnych istotnych zmian w urządzeniach. Zastępuje ono w inteligentny sposób sprzętowy digitizer, jednak z punktu widzenia systemu operacyjnego takiego bankomatu czy kiosku informacyjnego nic się nie zmienia. A to oznacza, że wprowadzenie tego mechanizmu jest relatywnie tanie.

Ile konkretnie ma kosztować RealSense TCS dla zainteresowanych współpracą partnerów? Tego jeszcze nie wiemy. Szczegóły mają zostać podane na konferencji CES 2021 – wydarzenie Intela zaplanowane jest na najbliższy wtorek.