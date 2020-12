OnePlus Band nadchodzi. Będzie alternatywą dla Xiaomi Mi Band 5

Xiaomi Mi Band 5 jest najpopularniejszą opaską sportową, ale na początku 2021 r. zyska groźnego rywala. Będzie nim nowa opaska OnePlus Band, wyceniona na ok. 150 zł.

Xiaomi Mi Band to niekwestionowany lider opasek sportowych. Czwarta wersja tej opaski cieszyła się przeogromną popularnością w Polsce, a od jakiegoś czasu wiele osób wymienia ją na wersję z numerkiem pięć. Większy ekran, nowy interfejs i lekko odświeżony wygląd sprawiają, że warto przesiąść się na Mi Banda 5.

Xiaomi rozbiło bank proponując połączenie bardzo niskiej ceny oraz sensownego zestawu funkcji. Nikt nie udaje, że Mi Band 5 może nawiązać równą walkę z topowymi smartwatchami. To niemożliwe, bo opaska ma braki sprzętowe (brak GPS i NFC do płatności) i programowe (brak interakcji z powiadomieniami, czy możliwości prowadzenia rozmów telefonicznych i tekstowych). Mimo to Mi Band 5 świetnie realizuje podstawowy zestaw funkcji.

Tak samo będzie działała opaska OnePlus Band.

OnePlus jest firmą, która również słynie z łączenia dobrej jakości i rozsądnej ceny, choć z reguły ma wyżej zawieszoną poprzeczkę. Nie ma na rynku ekstremalnie tanich urządzeń OnePlus, ale to się zmieni za sprawą nowej opaski, która będze wyceniona na zaledwie 40 dol., czyli - w prostym przeliczeniu - na zaledwie 150 zł.

OnePlus Band nie jest finalną nazwą produktu. O samej opasce też wiemy niewiele, ale ma ona mieć premierę w pierwszym kwartale 2021 r. Sprzęt zadebiutuje w Indiach, a następnie trafi na więcej rynków. Opaska będzie wyposażona w ekran OLED, będzie wodoszczelna, a pod kątem funkcjonalności ma mniej więcej odpowiadać możliwościom Mi Banda.

To oznacza, że opaska OnePlus powinna umieć mierzyć puls, przekazywać powiadomienia ze smartfona, umożliwiać sterowanie muzyką, a także mierzyć naszą codzienną aktywność, treningi oraz sen.

I to wystarczy do pełni sukcesu. Mam wrażenie, że OnePlus jest marką, która w odczuciu klientów budzi bardziej pozytywne wrażenie niż Xiaomi. Wizerunek Xiaomi mocno się zmienia, ale trudno będzie w pełni pozbyć się łatki przeciętnego producenta sprzętu, który wyróżnia się jedynie ceną. OnePlus nigdy nie miał tego problemu, bo zawsze w pierwszej kolejności stawiał na jakość.

Z drugiej strony, Xiaomi ma obecnie ogromne doświadczenie w produkcji opasek sportowych, a OnePlus zacznie od zera. Pamiętajmy też, że w 2021 r. powinniśmy zobaczyć Xiaomi Mi Band 6, a wtedy ponownie możemy obserwować istne trzęsienie ziemi w segmencie taniej elektroniki ubieralnej.