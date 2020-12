Czy specjalny hosting WordPress naprawdę ma sens?

Czasem każdy z nas staje przed wyzwaniem. Kiedy masz już swoja wypieszczoną stronę lub sklep na WordPress, masz pełne prawo nie wiedzieć, czy warto dopłacić nieco więcej za dedykowany hosting WordPress, czy może poprzestać na klasycznym hostingu www. Czy tzw. hosting dla WordPress ma sens i kto powinien go rozważyć?

Ten artykuł powstał z myślą o:

właścicielach stron na WordPress zastanawiających się, czy warto zapłacić więcej za specjalistyczny hosting pod WordPress;

twórcach WordPress, którzy chcą mieć pewność, że ich strona jest w najlepszym możliwym środowisku i że ich klienci będą zadowoleni z hostingu, na którym umieścili wykonaną stronę;

deweloperach, którzy wolą mieć łatwiejszą pracę i pewność, że podczas pracy na kodzie i na bazach cenne dane są nieustannie dobrze chronione.

WordPress jest obecnie liderem wśród silników CMS, a to czyni go jedną z najbardziej popularnych platform do prowadzenia blogów, stron i sklepów internetowych. Skoro czytasz ten tekst to najpewniej sam z niego korzystasz, więc doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, jak łatwym w obsłudze i elastycznym jest narzędziem. Zainteresowanie WordPressem rośnie, dlatego na rynku coraz częściej pojawiają się oferty hostingu dedykowanego specjalnie stronom zbudowanym w oparciu o niego.

Czy specjalny hosting WordPress ma sens?

Wydaje się, że wymagania systemu WordPress są tak podstawowe (baza danych, serwer www z obsługą PHP), że praktycznie każdy hosting sobie z nim poradzi. To prawda. Na początek warto to sobie uzmysłowić: do uruchomienia WordPress nie potrzebujesz zaawansowanego hostingu pod tego CMS’a.

Podstawowe konto hostingowe absolutnie wystarczy, aby postawić prostą stronę w oparciu o WordPress, a większość z usługodawców udostępnia klientom odpowiednie do tego środowisko. Dlatego, jeżeli w planach masz założenie amatorskiego bloga lub jesteś jeszcze na samym początku swojej przygody z WordPressem, zwykły hosting być może będzie dla ciebie wystarczającym rozwiązaniem. Ogólne hostingi www najczęściej są tańsze o ok. 200-300 zł rocznie. Za tę kwotę w wypadku hostingów WordPress kupujesz jednak całkiem czasem całkiem duży pakiet korzyści, o czym za chwilę.

WordPress.org vs WordPress.com



WordPress.org to strona projektu WordPress, dostępnego jako open-source. Każdy może pobrać bezpłatnie i korzystać z tego oprogramowania, umieszczając swoją instalację na dowolnym serwerze hostingowym.



WordPress.com to komercyjna usługa utrzymania stron na WordPress. Jest to rozwiązanie bezpłatne na początku (ograniczona funkcjonalnosć, wyświetlanie reklam), jednak nawet w planach płatnych - nakładające istotne ograniczenia. Przykładowo, dopiero drogie plany pozwalają na integrację z Google Analytics).



W tym materiale jako hosting WordPress rozumiemy klasyczne usługi hostingowe sprofilowane pod WordPress, umożliwiające korzystanie z pełni możliwości tego systemu.

Jaki jest zatem sens w ofertach hostingu WordPress? To w dużym stopniu zależy od oferty, natomiast co do idei - jest on przeznaczony głównie dla tych, którzy chcą, żeby ich strona na WordPress działała lepiej niż ma to miejsce w wypadku zwykłego hostingu www.

Sprawa wygląda jeszcze ciekawiej, jeśli jesteś świadomym swoich potrzeb posiadaczem dobrze prosperującej strony. Wówczas okazuje się, że hostingi specjalistyczne mogą zaproponować o wiele więcej możliwości w jej rozwoju i znacznie wpłynąć między innymi na szybkość działania i jej zabezpieczenia.

Hosting WordPress - w czym konkretnie jest lepszy?

Istnieje kilka obszarów, które można brać pod uwagę poszukując specjalistycznej oferty pod WordPress. Wymieńmy 5 najważniejszych:

Większy poziom bezpieczeństwa. Wyższa wydajność / szybkość działania stron. Łatwiejsza instalacja systemu WordPress. Możliwość korzystania z WP-CLI. Merytoryczne wsparcie ze strony operatora.

1. Podniesiony poziom bezpieczeństwa

Jedną z najciekawszych propozycji na rynku, jeśli chodzi o obsługę stron na WordPress, jest cieszący się dobrymi opiniami hosting WordPress w cyber_Folks. W tym wypadku bezpieczeństwo jest realizowane w m.in. poprzez 2 funkcje, tj. politykę w zakresie kopii zapasowych oraz mechanizm audytujący WordPressa.

Kopie zapasowe bazy danych są wykonywane co 6 godzin, a plików co 24 godziny. Wszystkie dane są przechowywane w postaci 4 kopii dziennych + 4 kopii tygodniowych, co daje dostęp do archiwalnych wersji strony www nawet do 28 dni wstecz - a to już wartość znacznie większa niż w innych dużych firmach hostingowych.

Tego typu rozwiązanie jest bardzo wygodne zwłaszcza dla deweloperów, którzy podczas prac, w razie popełnia błędu, mogą być zmuszeni sięgać po ostatnią kopię zapasową. Hosting WordPress w tym wypadku zapewnia lepszą ochronę strony niż zwykły hosting www, co jest kolejnym powodem do tego, aby bliżej mu się przyjrzeć.

Jest to przydatne także dla prowadzących sklep internetowy - w oparciu o WooCommerce - tam każda godzina jest przecież bardzo ważna.

Jednym z rozwiązań, które proponują specjaliści z cyberfolks.pl, jest audyt bezpieczeństwa. Po przeskanowaniu strony, audyt wskaże wszystkie jej najsłabsze punkty i pomoże chronić ją np. przed próbami włamania. Sprawdzone zostaną m.in nazwy i hasła użytkowników pod kątem zgodności z tysiącem tych słabych i popularnych, a także zabezpieczenia okna logowania czy nieaktualne pluginy. To przykład rozwiązania zaprojektowanego specjalnie pod CMS WordPress, którego próżno szukać w „zwykłych” hostingach. Taki audyt pozwala szybko zidentyfikować słabe strony.



Jak pokazują badania, nieaktualne komponenty to wciąż istotna sprawa dla wielu instalacji opartych o WordPress.

źródło: cyberfolks.pl

2. Lepsza wydajność dzięki LiteSpeed Cache i Redis

Pod kątem oprogramowania, hosting WordPress w cyberfolks.pl zapewnia m.in. szybki serwer LiteSpeed z rozwiązaniem LS Cache, kompatybilnym z popularnym pluginem LS Cache. To rozwiązanie pozwala na znacznie przyspieszenie ładowania się strony przy mniejszym obciążeniu serwera. Litespeed to kompleksowa wtyczka, korzystająca z zaawansowanych mechanizmów po stronie serwera.

Bogaty w funkcje panel LS wtyczki LS CAche.

źródło: cyberfolks.pl

To nie wszystko, bo kluczową rolę odgrywa również Redis, który jest nowszym i bezpieczniejszym niż Memcached mechanizmem przechowywania danych w RAM. W praktyce wygląda to tak, że pozwala on na zapisanie wyników zapytań do bazy w pamięci podręcznej serwera i nie ma konieczności, aby wykonywać to zapytanie do bazy ponownie, ponieważ dane pobierają się z pamięci podręcznej, a nie z bazy. To znacznie szybsze rozwiązanie, na którym skorzystają mocno obciążone strony, ponieważ potrafi zmniejszyć liczbę odwołań do bazy nawet pięciokrotnie!

Więcej o funkcjonowaniu Redis przeczytacie w artykule Magdaleny Paciorek - REDIS w WordPress. Co to jest i jak działa Object Cache w WordPressie?.

3. Łatwiejsza instalacja WordPress

Wiele hostingów ma wbudowane autoinstalatory. Łatwiejsza instalacja WordPress, bez konieczności mozolnego wgrywania własnych plików przez FTP, to dla wielu osób ogromne ułatwienie. Dobry hosting WordPress powinien umożliwiać taką instalację. Pamiętaj tylko, że tego typu autoinstalatory bywają dostępne także na hostingach www ogólnego przeznaczenia.

Naszym zdaniem nazywanie rozwiązania „hostingiem dla WordPress” tylko dlatego, że ma wygodny autoinstalator, to lekka przesada - to przyjemny dodatek, natomiast jeśli traktujesz swojego WordPress’a poważnie, to koniecznie sprawdź, czy to, co operator nazywa „hostingiem dla WordPress” spełnia też pozostałe postulaty wskazane z tym artykule.

4. Funkcjonalność WP-CLI

Dobry hosting pod WordPress, przydatny dla deweloperów, powinien dawać dostęp SSH wraz z funkcjami WP-CLI lub też możliwość prostej instalacji WP-CLI. Skrót ten oznacza WordPress Command Line Interface - czyli interfejs linii komend. Jest to zestaw poleceń, które podane w terminalu pozwalają na szybkie, wygodne i zautomatyzowane wykonanie wielu czynności, jak np. instalacja WordPress, utworzenie motywu potomnego czy wykonanie aktualizacji.

Dla wielu zawodowych twórców i opiekunów stron na WordPress to jeden z najbardziej wygodnych sposobów pracy. Hosting, który nie umożliwia korzystania z WP-CLI, trudno nazwać przyjaznym dla dewelopera. Dlatego hosting przeznaczony dla zawodowców lub wymagających użytkowników, musi umożliwiać korzystanie z poleceń pakietu WP-CLI.

Więcej o WP-CLI możesz dowiedzieć się z podcastu Maćka Kuchnika: Rób WordPressa, a konkretnie z odcinka 11: WP CLI - co to jest i w czym może Ci pomóc?

5. Merytoryczne wsparcie

Ostatnim elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest poziom merytorycznego wsparcia danego operatora. Dla każdego, kto poważnie myśli o swojej stronie na WordPress, będzie naturalnym, że lepiej powierzyć jej utrzymanie na serwerach ludziom, którzy „żyją i oddychają” WordPressem.

Dlatego naszym zdaniem za wiarygodne oferty hostingu WordPress warto uznać te proponowane przez operatorów prowadzących rozbudowane blogi, zawierające merytoryczne wpisy o WordPressie, prowadzące podcasty czy webinary. Przykładowo cyberfolks.pl nie tylko jest strategicznym partnerem podcastu Rób WordPressa, którego wspiera także merytorycznie, ale także na blogu firmowym marki znajdziesz dziesiątki wpisów z praktycznymi poradami, m.in. dotyczącymi bezpieczeństwa WordPress.

Dodatkową korzyścią są specjalistyczne webinary, także te o największym poziomie specjalizacji, związanym z zaawansowanym tworzeniem kodu. Na webinar Magdaleny Paciorek z cyberfolks.pl, doświadczonej deweloperki, na temat kodowania pod Gutenberga, zapisało się blisko 700 osób. Jego powtórkę wciąż możesz obejrzeć na kanale firmy na YouTubie lub na stronie tego webinaru o kodowaniu w WordPress.

źródło: cyberfolks.pl

Hosting WordPress - warto czy nie warto?

To zależy od tego, na jakim etapie rozwoju swojej strony się znajdujesz. Jeśli jesteś w posiadaniu strony o wysokiej oglądalności lub pracujesz nad tym, aby sklep internetowy dotarł do jak największego grona klientów i zapewniał im najwyższej klasy parametry bezpieczeństwa, specjalistyczny hosting WordPress jest właśnie dla Ciebie.

Wiele jednak zależy od dostawcy i jego oferty. Niektórzy nie proponują klientom niczego więcej poza standardowym utrzymaniem strony w WordPressie, ewentualnie wzbogaconej o autoinstalator. Realnie sprofilowany pod WordPress hosting, mimo że droższy od zwykłego hostingu www, zapewnia ponadprzeciętne wsparcie oraz rozwiązania z obszaru bezpieczeństwa i wydajności, a także funkcjonalność realnie ułatwiające życie użytkownikom tego CMS’a.



* Materiał powstał we współpracy z cyberfolks.pl