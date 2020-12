Chcesz telewizję, ale nie możesz się zdecydować? Kup teraz i skorzystaj ze świątecznej promocji

Święta to doskonały czas na zakup pakietu telewizyjnego. Nie tylko dlatego, że będzie czas, aby chwilę odpocząć przed ekranem, ale również dlatego, iż właśnie teraz możecie ustrzelić niezłą ofertę Cyfrowego Polsatu.

Oferta Cyfrowego Polsatu całkiem niedawno otrzymała nową, odświeżoną i przede wszystkim znacznie prostszą odsłonę. Teraz, decydując się na telewizję satelitarną lub kablową IPTV, wybieracie jeden z pakietów podstawowych, który różni się ceną i liczbą kanałów, a następnie możecie rozbudować go o wybrane przez siebie pakiety dodatkowe. Co ważne, jeśli zdecydujecie się teraz, pełną ofertę będziecie mogli testować zupełnie za darmo i to nawet przez 3 miesiące.

Pakiety promocyjne

W polecanym przez nas Pakiecie M znajdziecie 78 kanałów w IPTV lub 72 w tv satelitarnej. W tej ofercie dostępna jest paczka podstawowych kanałów, sporo propozycji od samego Polsatu m.in.: Polsat Sport, Polsat Cafe, Polsat Doku czy Polsat Jim Jam, a także: TVN 24, Discovery Life, Travel Channel, TVN Turbo, Animal Planet, Discovery Channel, TVN Style czy Eurosport.

To dobrze skrojony i atrakcyjnie wyceniony pakiet, zawierający przede wszystkim przegląd „wszystkiego po trochu”. Są tu sport, informacja, trochę stylu życia i rozrywki. Wszystko za 30 złotych. W normalnych warunkach warto byłoby tu dobrać inne pakiety, które mogłyby rozszerzyć możliwości naszej telewizji o kolejne kanały, zależne od naszych zainteresowań. W świątecznej ofercie sprawa ma się znacznie łatwiej, bo tu dostajemy sporo gratisów.

Przy zakupie Pakietu M na 24 miesiące otrzymamy dodatkowo – na całą długość umowy – 3 kanały dla dzieci, czyli Nickelodeon, Nick i Nicktoons. Ponadto są tu również 2 kanały filmowe - Cinemax i Cinemax 2 w cenie przez 24 miesiące. Wszystko to w cenie 30 złotych miesięcznie.

Święta to również czas w roku, gdy więcej uwagi możemy poświęcić na relaks i odpoczynek. W ofercie Cyfrowego Polsatu dostaniecie na 3 miesiące wszystkie dostępne kanały (absolutnie wszystkie ze wszystkich pakietów). To dobra okazja nie tylko do tego, aby obejrzeć coś z przepastnej oferty HBO czy kanałów FilmBox, ale też sprawdzić, które z kanałów sportowych naprawdę nas interesują. Decydując się na tę ofertę teraz, możecie przez kolejne miesiące sprawdzać ją do woli, a potem zatrzymać te pakiety, których naprawdę potrzebujecie. A dodatkowo te 3 miesiące są... zupełnie bez żadnych opłat!

Jak to wszystko zoptymalizować (aby płacić jeszcze mniej)?

Telewizję łatwo można połączyć ze światłowodowym internetem, który przyda nam się m.in. do podłączenia dekodera, aby korzystać z jego pełnych możliwości. Oferta smartDOM zawiera wspomnianą już ofertę telewizyjną z pakietem M, a także dostęp do internetu w sieci Plus (90 GB). Wszystko to kosztuje 74 złote na miesiąc (zestaw dla klientów usług głosowych Plusa). Do pakietu usług należy doliczyć jednorazową opłatę 49 złotych za dekoder telewizyjny (który m.in. pozwoli oglądać wybrane programy 7 dni od ich emisji) i złotówkę za router Huawei 4GRouter 3 Pro.

Jeszcze więcej elastyczności i mobilności?

Cyfrowy Polsat w odpowiedzi i na te potrzeby ma w swojej ofercie coś odpowiedniego –telewizję internetową OTT, która (podobnie jak TV kablowa IPTV) nie wymaga instalacji anteny, ale zapewnia jeszcze więcej wolności, bo dekoder możemy podłączyć do dosłownie dowolnego Internetu od dowolnego dostawcy (oby o prędkości nie mniejszej niż 8 Mb/s, co w dzisiejszych czasach nie jest jakimś wygórowanym kryterium), a pakiety włączać, kiedy chcemy.

Samo korzystanie z usług też jest niezwykle proste – w opcji praktycznej kupujesz dekoder Evobox Stream za 299 złotych na własność lub płacisz za jego udostępnienie 10 zł/mies., a pakiety włączasz, kiedy chcesz, na 30 dni, i płacisz za nie z poziomu dekodera (karta lub Blik). W wersji elastycznej mamy umowę na wybrane pakiety kanałów oraz opłatę za udostępnienie dekodera - 10 zł/mies.

Wyobrażam sobie, że w tym świątecznym okresie popularnością będą cieszyły się pakiety zawierające kanały filmowe. Zwłaszcza że każdy z pakietów dodatkowych w tej usłudze można włączyć na 30 dni, a potem spokojnie z niego zrezygnować. A decydując się teraz na telewizję OTT, ponad 100 kanałów przez pierwsze 3 miesiące otrzymacie za darmo, co daje możliwość zapoznania się z pełną ofertą.

Tekst powstał we współpracy z Cyfrowym Polsatem.