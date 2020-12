Chociaż współzałożyciele CD Projektu są niezwykle oszczędni w słowach podczas wywiadów z mediami, Marcin Iwiński poświęcił nieco czasu na poruszenie tematu Cyberpunka 2077 dla nowszych konsol: PlayStation 5 oraz Xboksa Series.

Biorąc pod uwagę, jak fatalnie działa oraz jak rozczarowująco wygląda Cyberpunk 2077 na PS4 i XONE, coraz częściej podnoszona jest opinia, iż CDP RED mógł pominąć konsole minionej generacji. Miast tego studio powinno się skoncentrować na wydajniejszych platformach PlayStation 5 oraz Xbox Series. Dzięki temu długo oczekiwana gra wyglądałaby na konsolach równie dobrze co na PC. Część komentatorów uważa ponadto, że większa baza pamięci do wykorzystania w PS5/XSX pozwoliłaby uniknąć niektórych błędów trawiących grę.

Sam w Cyberpunka 2077 gram na Xboksie Series X - na ten moment najlepszej konsoli pod ten tytuł - lecz wciąż nie jest to takie doświadczenie, jak CP2077 uruchomiony na moim gamingowym Omenie, a nawet Google Stadii. Gdybym nie musiał testować polskiej produkcji, bez cienia wątpliwości poczekałbym dodatkowe pół roku. Tyle czasu powinno wystarczyć na eliminację większości błędów oraz wydanie wersji dla konsol nowej generacji.

Cyberpunk 2077 dla PlayStaion 5 i Xbox Series powstaje, a prezes Marcin Iwiński zdradza, czego się spodziewać.

Współzałożyciel CD Projektu był gościem Bloomberg TV. Podczas wywiadu Iwiński został zapytany o wersję gry dla nowej generacji konsol. Prezes polskiego studia odpowiedział w następujący sposób (tłumaczenie redakcyjne):

Na ten moment gra jest uruchamiana (na PS5 i XS - red.) we wstecznej kompatybilności. Działa wtedy naprawdę nieźle, bo nowej konsole są znacznie szybsze. Planujemy jednak wydać darmową aktualizację dla wszystkich posiadaczy konsol nowej generacji. Więc jeśli kupisz grę już teraz, możesz w nią grać również na nowych platformach. Tytuł wykorzysta wszystkie funkcje oraz techniczne możliwości zapewnione przez PlayStation 5 oraz Xboksa Series. Marcin Iwiński, prezes CD Projekt

Czy to oznacza, że możemy się spodziewać konsolowego Cyberpunka 2077 w 60 klatkach z jakością 4K? Może alternatywny tryb QHD z wykorzystaniem śledzenia promieni świetlnych w czasie rzeczywistym? Ray tracing wcale nie jest taki niemożliwy. Zasobożerne rozwiązanie wizualne pojawiło się dotychczas w takich konsolowych produkcjach jak Call of Duty Black Ops Cold War, Watch Dogs Legion, Fortnite czy Spider-Man: Miles Morales. W Cyberpunku to śledzenie promieni jest szczególnie uzasadnione, aby jeszcze lepiej prezentować neonowe miasto przyszłości.

Marcin Iwiński odniósł się także do zarzutu o niewłaściwe przedstawienie kobiet i osób transpłciowych.

Prowadząca rozmowę wskazała, że istnieją recenzje i publikacje krytykujące podejście CDP RED do osób transpłciowych, a także takie zarzucające uprzedmiotowienie kobiet. W takim tonie o Cyberpunku 2077 pisał m.in. Polygon czy Kotaku. Po przeciwnej stronie Jakub Kralka z Bezprawnika nazwał lewicowym szaleństwem podejście do recenzowania gier wideo przez pryzmat przedstawienia osób trans. Współzałożyciel CD Projektu odniósł się do sprawy w następujący sposób:

Spędziliśmy wiele czasu, aby dobrze przedstawić tego typu kwestie. Osiem milionów graczy złożyło zamówienia przedpremierowe na Cyberpunka 2077, powstało więc kilka setek tysięcy indywidualnych opinii na temat gry. Dlatego zachęcam do dania szansy naszemu tytułowi i wyrobienia sobie własnego zadania na ten temat. Marcin Iwiński, prezes CD Projekt

Panie Marcinie, jesteśmy w trakcie. Na ten moment całkiem sporo napisaliśmy o bugach w grze Cyberpunk 2077, o modelu strzelania w futurystycznej grze oraz o modelu jazdy po ulicach gigantycznego Night City.