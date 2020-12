Po 10 godzinach w konsolowym Night City miałem raptem dwa bugi. Cyberpunk 2077 na Xboksie jest jak najbardziej grywalny

Z pierwszych recenzji w polskiej i zagranicznej prasie wynika, iż Cyberpunk 2077 to bardzo dobra gra, ale pełną błędów i niedoróbek. Liczba bugów wychodzi poza akceptowalną skalę, a według wielu CDP RED potrzebuje przynajmniej pół roku, aby wszystko załatać. Mam jednak dobre wiadomości: na konsolach jak najbardziej da się grać. Od razu na premierę. Piszę to po pierwszych 10 godzinach spędzonych w Night City.

WAŻNE: Poniższego materiału nie należy traktować jako recenzji. To publikacja koncentrująca się na jednym aspekcie gry, jakim są błędy uniemożliwiające komfortową zabawę.

„Avengers level threat“ - tak odniósł się do skali błędów, bugów i niedoróbek jeden z czołowych recenzentów w zachodniej prasie. Ostrzeżenia przed stanem technicznym gry Cyberpunk 2077 znajdziemy również w polskich mediach. Redaktor Komputer Świata już w tytule podkreśla „absurdalną liczbę błędów”. Wszystko to konsekwencja oddania w ręce mediów spóźnionego testowego buildu, pozbawionego premierowej aktualizacji.

Skala błędów i niedoróbek okazała się tak wielka, że zdaniem wielu nawet łatka przygotowana na dzień debiutu nie jest w stanie naprawić wszystkiego. Cyberpunk 2077 borykał się bowiem z bugami fundamentalnymi, wszytymi głęboko w rozgrywkę. Główny bohater gubił broń, martwi wrogowie potrafili ostrzegać towarzyszy, opcje dialogowe pojawiały się z opóźnieniem bądź nie pojawiały się wcale, przechodnie zapadali się w całości pod ziemię, a licznie występujące w grze windy wypowiedziały władzom Night City powszechny strajk.

Żadnego z tych błędów nie uświadczyłem grając w Cyberpunk 2077 na konsoli Xbox Series X.

Korzystam z przedpremierowej kopii gry dostarczonej redakcji przez CDP RED. Zdaje się, że edycja dla Xboksa otrzymała już aktualizację na dzień debiutu. Trudno inaczej wytłumaczyć fakt, że po ponad 10 godzinach rozgrywki uświadczyłem zaledwie dwa wyraźne, ordynarne bugi. Oba z tej samej kategorii: gubienia przedmiotów trzymanych w dłoniach przez postaci NPC znajdujące się w pobliżu awatara gracza.

Pierwszy bug zobaczyłem stosunkowo szybko, bo zaraz po zakwaterowaniu w Night City. Jedna z nastolatek scrollowała smartfon, siedząc na osiedlowej ławce niedaleko wieżowca mieszkalnego. W pewnym momencie postanowiła wstać i się przejść. Na skutek zmiany położenia bądź zmiany animacji jej telefon nagle został wbity w oparcie ławki. Jedna z tez zakłada, że chłopak zerwał z nią przez Messengera i młoda dama nieco się zdenerwowała. Swoje pieniądze stawiam jednak na błąd w grze.

Kilka misji później ten sam bug został poniekąd zreplikowany w innym miejscu i przez innego NPC. Wszystko miało miejsce w jednej z przejętych przez gang fabryk. Wraz z inną spluwą do wynajęcia przeczesywaliśmy teren, gdy pojawiła się przed nami drabinka prowadząca w dół. Mój towarzysz broni - wyposażony w dwa pistolety dumnie trzymane w dłoniach - zaczął schodzić po szczeblach. Jego spluwy pozostały jednak przed drabinką, dumnie lewitując w powietrzu. Niestety, nie mogłem ich podnieść. Jak to po co? Żeby oddać właścicielowi, oczywiście. Przecież w życiu bym się nie bogacił na nieszczęściu innego najemnika.

Oba bugi zostały udokumentowane na widocznych wyżej zrzutach ekranu. Mówimy o błędach stosunkowo niewinnych i raczej łatwych do wyeliminowania. W żaden sposób nie przeszkadzają one w rozgrywce, eksploracji czy wykonywaniu misji. Jednocześnie zaznaczam, że w grach typu open world istnieje tak pokaźna liczba zmiennych, że moje skromne dwa bugi nie muszą do końca oddawać faktycznego stanu gry. Inny gracz wciągu tego samego czasu może napotkać ich więcej... a może nie napotkać wcale.

Chociaż bugów nie jest przerażająco dużo, wiele rzeczy może zostać poprawionych.

Nie podoba mi się zwłaszcza system odpowiedzialny za rozdysponowywanie mieszkańców Night City wokół gracza. Rozwiązanie napisane przez CDP RED czasami nie pokrywa się w pełni z polem widzenia w perspektywie pierwszej osoby. Co za tym idzie, możemy dostrzec, jak w rogach ekranu magicznie pojawiają się znikąd ludzie, którzy potem idą dziarsko przed siebie. Trochę jak świetnie zorganizowane, sekretne społeczeństwo czarodziejów, korzystających z magicznych teleportów pod nosem niczego nieświadomych Mugoli.

Zostałem również ofiarą systemu dialogowego pozbawionego wyraźnego przycisku zakończenia rozmowy. Podczas jednej z misji fabularnych rozmawiałem z ważnym i wpływowym przedstawicielem korporacji. Opierałem się dziarsko o framugę drzwi, próbując wykorzystać konwersację do zdobycia cennych informacji. Podczas rozmowy odsunąłem się zaledwie o krok do tyłu. Delikatne muśnięcie analoga. Mój rozmówca uznał jednak, że chcę w ten sposób zakończyć pogawędkę i ruszył w dalszą drogę. Nie miałem żadnej możliwości, aby na nowo rozpocząć rozmowę. Konieczne było wczytanie stanu zapisu.

Podczas spacerów po Night City widziałem wiele drobnych niedoskonałości. Policjant mówił coś do mnie, patrząc na początku w zupełnie przeciwnym kierunku. Mój samochód wezwany w trybie automatycznego dojazdu do kierowcy taranował barierki i rozbijał się o ściany. To wszystko grzeszki charakterystyczne dla gier z wielkim otwarty światem i zdaję sobie sprawę, jak trudno je wyeliminować. Z drugiej strony, ich natężenie wydaje się większe niż w przypadku wielu innych gier open world.

Cyberpunk 2077 posiada kiepsko zaprojektowane elementy - jak działanie miejskiej policji z jej nadpobudliwością i niezwykłą dbałością o wytyczone linie, których przekraczać nie wolno. Trudno jednak nazwać tego typu skomplikowane systemy, które można zrealizować lepiej, bugami w tradycyjnym rozumieniu. To bardziej obszary do poprawy, które wymagają znacznej pracy, ponieważ dotykają wielu aspektów rozgrywki.

Nie zmienia to jednego: Cyberpunk 2077 na konsolach jest jak najbardziej grywalny.







Jeśli zamówiliście grę w wersji na PlayStation 4 czy Xboksa One, to raczej nie musicie się obawiać o to, czy dotrzecie do napisów końcowych. W porównaniu do problemów opisywanych w mediach podczas testów przedpremierowego builda na PC, konsolowa edycja wypada stabilniej. Oczywiście to tylko i wyłącznie moje wrażenie, zbudowane na podstawie ponad 10 godzin nieustannej rozgrywki. Być może w niedalekiej przyszłości natrafię na błąd uniemożliwiający mi dalszą zabawę. Jeśli tak się stanie, na pewno zaktualizuję ten wpis. Po raz kolejny podkreślam także, że liczba napotkanych błędów w grach typu open world jest zależna od działań gracza.

U każdego z nas doświadczenie może być inne. Wystarczy, że skręcimy w inną aleję, podejmiemy inną decyzję fabularną, chwycimy za różne bronie, spojrzymy w innym kierunku bądź wybierzemy inne opcje dialogowe. Podczas mojej rozgrywki miałem wrażenie podróżowania po wielkim i skomplikowanym świecie, klejonym nieco pospiesznie na taśmę. I chociaż ta taśma trzyma, ktoś inny może nie mieć tyle szczęścia. Przed premierą trudno cokolwiek stwierdzić z całkowitą pewnością.

Aby nie było zbyt pięknie, zaznaczę, że wersja na PS4 i XONE ma swoje własne problemy. Gdy gram na Xboksie Series X w trybie ulepszonej grafiki, Cyberpunk 2077 wydaje się bardzo mozolny i ociężały. Te 30 klatek na sekundę dotyka tytuł znacznie mocniej niż bardziej liniowe produkcje pokroju God of War czy The Last of Us Part II. Grze w 30 klatkach brakuje odpowiedniej zrywności i dynamizmu. Jestem przekonany, że po czasie przyzwyczaiłbym się do rozgrywki w tym trybie, ale o wiele bardziej preferuję alternatywny performance mode.

Za sprawą performance mode gra odczuwalnie przyspiesza. Staje się płynniejsza i zrywniejsza. Czuć to zwłaszcza podczas ruchu kamerą, gdy patrzymy na obiekty drugiego i trzeciego planu. Dlatego dziwi mnie, że PlayStation 5 nie ma możliwości wyboru między trybem wydajności i grafiki. Na ten moment suwak wyboru jest dostępny wyłącznie na Xboksie, co stanowi gigantyczną przewagę konsol Microsoftu. Byłoby miło, gdyby z czasem stosowna możliwość pojawiła się także na platformie Sony.

Jeśli macie jakieś pytania dotyczące rozgrywki na konsoli, śmiało zadawajcie je w komentarzach. Tymczasem wracam do futurystycznego Night City, aby przygotować wam wizualne porównanie trybu grafiki oraz trybu wydajności na konsoli Xbox Series X.