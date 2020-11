Star Wars Jedi: Upadły zakon trafia do EA Play i Xbox Game Pass

Ta gra była jedną z najmilszych niespodzianek ubiegłego roku. Wciągająca i trudna gwiezdnowojenna produkcja z pogranicza gry akcji i slashera zdobyła sympatię fanów i krytyków. Teraz dostępna będzie za darmo dla osób, które opłaciły abonament EA Play bądź wybrane wersje Xbox Game Pass.

Już 10 listopada, a więc dokładnie w dniu handlowej premiery konsol Xbox Series, gra Star Wars Jedi: Upadły Zakon pojawi się w usłudze EA Play. To płatna usługa od Electronic Arts, której abonenci zyskują dostęp do rabatów, wczesny dostęp do nowych oraz nielimitowany dostęp do nieco starszych gier tego wydawnictwa.

Do tych ostatnich dołącza właśnie Star Wars Jedi: Upadły Zakon. EA Play kosztuje 15 zł miesięcznie lub 80 zł rocznie. Warto jednak mieć na uwadze, że usługa Electronic Arts jest też częścią Xbox Game Pass dla PC (40 zł miesięcznie) lub Xbox Game Pass Ultimate (55 zł miesięcznie). A to oznacza, że abonenci tych usług również będą mogli bez dalszych opłat zagrać w Upadły Zakon.

Osobiście akurat należę do graczy, których rzeczona produkcja… nie porwała. Ale też może dlatego, że to gra potocznie określana jako souls-like. A więc mocno inspirująca się mechaniką kultowych Dark Souls, których ja akurat nie lubię. Ogólnie gra została wysoko oceniona zarówno przez zawodowych recenzentów, jak i graczy. Szymon Radzewicz wystawił jej bardzo wysoką notę. Zwrócił też uwagę na jej podobieństwa względem Dark Souls.

Premiera gry w EA Play zbiega się z handlową premierą konsol Xbox Series, do których z pewnością przynajmniej część nabywców dokupi usługę Xbox Game Pass. Gra co prawda nie doczeka się wersji dedykowanej nowemu sprzętowi – ale podobno działa na nim dużo lepiej, utrzymując stałą płynność 60 kl./s przy rozdzielczości Ultra HD.