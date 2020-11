Xiaomi, Oppo, LG i Motorola - cztery nowe smartfony z obsługą 5G w sieci Plus

Do oferty sieci Plus dołączyły nowe smartfony obsługujące sieć 5. generacji. Na liście znalazły się modele Xiaomi Mi 10T Pro 5G, Oppo Reno4 Z 5G, LG WING 5G oraz Motorola moto g 5G.

Dwa tygodnie temu Plus, który jako pierwszy wprowadził sieć 5. generacji do Polski, przedstawił nową ofertę dla osób zainteresowanych 5G, a w zeszłym tygodniu informował o planowanym rozszerzeniu swojego zasięgu na kolejne 140 miast i miejscowości. Teraz przyszła kolej na nowe smartfony.

Do listy sprzętów wspierających 5G w Polsce od zielonego operatora dołączyły właśnie cztery nowe telefony, w tym jeden dostępny na wyłączność. Tymi modelami są Xiaomi Mi 10T Pro 5G, Oppo Reno4 Z 5G, LG Wing 5G i Motorola moto g 5G. Przyjrzeliśmy się bliżej zarówno tym sprzętom, jak i ich cenom w sieci Plus.

Ten model telefonu uwielbianej przez Polaków marki miał premierę dopiero w ubiegłym miesiącu. Xiaomi Mi 10T Pro 5G cechuje aż 6,67-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2400 na 1080 pikseli, który wspiera odświeżanie z częstotliwością 144 Hz.

Na pokładzie w Xiaomi Mi 10T Pro 5G znalazł się też procesor Qualcomm Snapdragon 865 z 8 GB RAM-u oraz potrójny aparat główny (108 Mpix, 13 Mpix, 5 Mpix). Do tego dochodzi akumulator o pojemności 5000 mAh ładowany z mocą 33 W.

Jak podaje operator, telefon Xiaomi Mi 10T Pro 5G można nabyć na raty z opłatą na start wynoszącą 199 zł. Plan ratalny można rozdzielić np. na 36 miesięcznych płatności za sprzęt po 72 zł każda.

Oppo Reno4 Z 5G w sieci Plus

To urządzenie trafiło do oferty producenta w połowie ubiegłego miesiąca. Oppo Reno4 Z 5G podzespoły skrywa pod 6,57-calowym ekranem o rozdzielczości 2400 na 1080 pikseli, który jest odświeżany z częstotliwością 120 Hz.

Na układ napędzający Oppo Reno4 Z 5G producent wybrał układ MediaTek MT6873V Dimensity 800, któremu pomaga 8 GB RAM-u. Do tego dochodzi poczwórny aparat główny (48 Mix, 8 Mpix, 2 Mpix, 2 Mpix) oraz akumulator 4000 mAh (ładowany z mocą 18 W).

Oppo Reno4 Z 5G można kupić za złotówkę na start, a do tego dochodzą raty za sprzęt, czyli np. 36 płatności po 50 zł miesięcznie. Oprócz tego kupując ten model do 24 grudnia można odebrać 200 zł w bankomacie w ramach Promocji Świąteczna Premia.

LG Wing 5G w sieci Plus

LG Wing to urządzenie ze wszech miar nietopowe, gdyż jego producent wykorzystał w nim… dwa ekrany, z czego jeden się obraca. Ten główny typu P-OLED ma przekątną długości 6,8-cala o rozdzielczości 2460 na 1080 pikseli, podczas gdy drugi G-OLED-owy ma przekątną długości 3,9-cala przy rozdzielczości 1240 na 1080 pikseli i proporcje zbliżone do kwadratu.

Ten nietypowe smartfon kosztuje 499 zł na start, a do tego dochodzą co opłaty co miesiąc za sprzęt, czyli np. 36 rat po 119 zł. W ramach promocji obowiązującej do 31 grudnia można jednak odebrać głośnik bezprzewodowy LG Xboom Go PL2, słuchawki bezprzewodowe LG Tone Free FN6 oraz roczny voucher na naprawę dwóch wyświetlaczy LG Wing 5G. W tym celu należy zarejestrować zakup na stronie www.strefalg.pl/promocjelg.

Motorola moto g 5G tylko w sieci Plusie

Ten konkretny telefon, który dopiero teraz wchodzi do sprzedaży, będzie dostępny u zielonego operatora na wyłączność. Motorola moto g 5G, bo o niej mowa. do zaoferowania 6,7-calowy ekran LCD o rozdzielczości 2400 na 1080 pikseli.

Telefon wyposażony został wyposażony do tego w procesor Qualcomm Snapdragon 750G, który wspiera 4 GB lub 6 GB RAM-u. W obudowie znalazło się też miejsce na aparat z trzema obiektywami (48 Mpix, 8 Mpix i 2 Mpix) i akumulator 5000 mAh (ładowanie 20 W).

Motorola moto g 5G w ofercie abonamentowej oraz bez kosztów abonamentu kosztuje na start w sieci Plus tylko 1 zł. Do tego dochodzą raty za sprzęt, a jeden z przykładowych wariantów to 36 takich opłat po 36 zł.