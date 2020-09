Smartfon LG Wing ma 2 ekrany. Jeden obraca się pod kątem prostym

LG znowu idzie pod prąd. Najnowszy telefon w ofercie firmy wyposażony został w dwa ekrany, z których jeden obraca się o 90 stopni.

Po kilku latach stagnacji producenci smartfonów kolektywnie uznali, że pora wreszcie na „coś” nowego. Już w zeszłym roku pojawiły się pierwsze składane smartfony z elastycznymi ekranami, które były takim długo oczekiwanym powiewem świeżości. Nadal nie wiadomo co prawda, czy się przyjmą na stałe, czy też za kilka lat o nich zapomnimy tak jak o np. ekranach wyświetlających steroskopowe 3D, ale „coś” się dzieje.

Nie wszystkie firmy dołączyły jednak do tego wyścigu, a jedną z tych, które nie wystartowały, jest LG. Zamiast tego Koreańczycy na targi MWC 2019 przyjechali ze smartfonem, do którego można było przypiąć etui z dodatkowym ekranem (dodajmy, że na półtora roku, zanim Microsoft wypuścił swojego potworka w postaci Surface Duo). Teraz przyszła kolej na odważniejszy eksperyment w postaci LG Wing, czyli telefon, w którym ekran obraca się o 90 stopni.

Jak działa obracany ekran w LG Wing?

Główny wyświetlacz w nowym urządzeniu marki LG można obrócić względem pozostałej części obudowy o 90 stopni. Telefon ma wtedy kształt przypominający literkę „t”. Wygląda na to, że pozwoli to na korzystanie z urządzenia w trybie poziomym, by np. oglądać filmy na pełnym ekranie, trzymając jednocześnie LG Wing wygodnie i stabilnie jedną ręką.

W trybie nazywanym przez producenta mianem Swivel nie trzeba też rezygnować z pisania na wygodnej klawiaturze ekranowej. Pod głównym ekranem znalazło się miejsce na mniejszy dotykowy panel. Trochę przy tym jednak żałuję, że LG nie poszło na całość i nie zamontowało klawiatury rodem ze smartfonów marki BlackBerry, ale dzięki temu na tym ekranie można wyświetlić drugą aplikację.

LG Wing — specyfikacja

Poza nietypowym zawiasem LG Wing to klasyczny topowy smartfon z górnej półki. Podstawowy wyświetlacz typu P-OLED odświeżany w 60 Hz i określany przez producenta mianem FullVision ma przekątną długości 6,8-cala i proporcjach 20,5:9 przy rozdzielczości 2460 na 1080 pikseli. Chowany pod nim dodatkowy ekran ma przekątną długości 3,9-cala (1240 na 1080 pikseli, proporcje 1,15:1, 60 Hz) i może pracować w trybie grip lock — nie rejestruje wtedy dotknięć ekranu.

Na procesor napędzający pozostałe podzespoły został wybrany Qualcomm Snapdragon 765G, który wspiera 8 GB RAM. W sprzedaży będą dostępne dwie wersje urządzenia różniące się pojemnością wbudowanej pamięci na system i dane (128 GB, 256 GB) i w obu można tę pamięć rozszerzyć o dodatkowe 2 TB za pomocą kart microSD. Do tego dochodzą pojemny akumulator (4000 mAh, Quick Charge 4+) oraz potrójny aparat główny:

główny: 64 MPix, f/1.8, 0,8 um;

ultrawide: 13 MPix, f/1.9, 1-mikronowe piksele, 117 stopni;

ultrawide: 12 MPix, f/2.2, 1,4-mikronowe piksele, 120 stopni.

Kamerka do wideorozmów robi zdjęcia o wielkości 32 Mpix (f/1.9, 0.8-mikronowe piksele). Na pokładzie nie zabrakło też modułów Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 oraz NFC, ale w obudowie o wymiarach 169,5 x 74,5 x 10,9 mm i masie 260 gramów producent nie znalazł miejsca na port minijack.



