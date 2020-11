Oppo Reno4 Lite jest dostępny w dobrej promocji. Teraz warto go kupić

Oppo Reno4 Lite to bardzo ciekawy smartfon ze średniej półki, którego największym problemem była zbyt wysoka cena. Do 15 listopada model ten jednak jest dostępny w świetnej promocji, która znacznie poprawia jego opłacalność.

Widać, że Oppo w swoich smartfonach stawia przede wszystkim na styl i chce, by tak po prostu cieszyły one oko. Oppo Reno4 Lite jest piękny, nienaturalnie lekki i smukły oraz bardzo dobrze wykonany, zwłaszcza jak na półkę cenową do 1300 zł. Nie przeszkadzały mi nawet plastikowe plecki, które sprawnie udają aluminium. Obudowa nie jest wodo- i pyłoszczelna, nie uświadczymy tu normy IP68 ani żadnej innej.

Oppo Reno4 Lite ma wszystko co potrzeba.

Oppo Reno4 Lite ma też 6,43-calowy ekran o rozdzielczości 2400x1080 pikseli. Cechuje się on odświeżaniem na poziomie wynoszącym standardowe 60 Hz. Na wyższym niż standardowy poziomie stoi odwzorowanie barw, kontrast oraz czerń. To kwestia zastosowania świetnego wyświetlacza AMOLED. Zastosowanie tego typu ekranu pozwoliło też na umieszczenia czytnika linii papilarnych bezpośrednio pod ekranem, który działa odpowiednio szybko i sprawnie. Cieszy też, że dziura na przednie aparaty nie jest przesadnie duża i przesadnie nie psuje wyglądu urządzenia.

A jak jest z szybkością? Sercem smartfona jest szybki procesor MediaTek Helio P95 współpracujący z aż 8 GB RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej, którą można dodatkowo rozszerzyć za pomocą kart microSD. Połączenie to powinno zapewnić płynną pracę przez bardzo długi czas, tym bardziej że Android 10 z nakładką ColorOS 7.2 jest dopracowanym oprogramowaniem. Mamy tu też wszystkie niezbędne standardy łączności, w tym NFC do płatności zbliżeniowych. No chyba że w 2020 roku komuś będzie brakować 5G, bo tego standardu Oppo Reno4 Lite faktycznie nie obsługuje.

Nie sposób tu też narzekać na możliwości foto i wideo.

Mamy tu aż cztery aparaty z tyłu, z których najbardziej powinny nas interesować zwykły (48 megapikseli, f/1,7)) i szerokokątny (8 megapikseli, f/2,2). Zdjęcia wykonane nimi są naprawdę ładne i szczegółowe, momentami okazują się zbyt kontrastowe (to zarzut do głównej kamery), ale generalnie nie mamy na co narzekać, zwłaszcza w tej półce cenowej. Dwa pozostałe obiektywy (2 megapiksele, f/2,4) służą do oficjalnie do pomiaru głębi. Dlaczego są aż dwa, a nie jeden? Nie wiem, podejrzewam, że zadecydowały tu względy estetyczne.

Aparaty pozwalają też na nagrywanie wideo w rozdzielczości FullHD lub 4K, przy czym ten drugi tryb warto od razu porzucić przez brak sensownej stabilizacji obrazu. Z kolei kamery do selfie w dobrych warunkach oświetleniowych robią naprawdę przyjemne, choć nieco pozbawione szczegółowości, troszkę za mocno wygładzone fotki, przez co wyglądamy mniej naturalnie, ale za to ładniej.

Telefon bez problemu wytrzymuje dzień bez ładowania.

Akumulator o pojemności 4000 mAh starcza na standardowy dzień pracy i można go naładować za pomocą 30-watowej technologii szybkiego ładowania. Oznacza to, że Oppo Reno4 Lite ładuje się od 0 do 100% w jakieś 50 minut. Nie ma tu ładowania bezprzewodowego, ale podejrzewam, że nikt w tej półce cenowej się go nie spodziewał

Za 1299 zł Oppo Reno4 Lite jest bardzo dobrym wyborem.

Początkowo miałem problem z pozytywną oceną testowanego sprzętu, ponieważ podobało mi się ono, ale zostało wycenione zbyt wysoko, na 1699 zł. Na szczęście szybko pojawiły się promocje, dzięki którym Oppo Reno4 Lite można kupić za 1299 zł i w tej cenie jest to jedna z najciekawszych propozycji. Nie jest to sprzęt idealny, ale ewentualne braki takie jak brak wodoszczelności lub łączności 5G można usprawiedliwić właśnie niska ceną. W tej cenie jest to smartfon godny polecenia.