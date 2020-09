Znamy ceny kart pamięci do konsol Xbox Series. Prawie 1000 zł za 1 TB

Xbox Series S i Xbox Series X pozwolą na rozszerzenie dostępnej pamięci masowej o kolejny terabajt. Służyć do tego będą dedykowane tym konsolom karty pamięci. W końcu wiemy ile będą kosztować.

Jedną z najważniejszych nowości w konsolach nowej generacji jest bardzo szybka pamięć masowa, o ciekawej strukturze znacząco wykraczającej poza to, co znamy ze świata typowych gamingowych PC. Konsole Xbox Series i ich bezpośredni konkurent wykorzystują szybkie układy NVMe SSD, z dedykowanymi im sprzętowymi kontrolerami i bezpośrednim połączeniem z układem graficznym.

To zdecydowanie jeden z najdroższych podzespołów konsol Xbox Series. Spodziewaliśmy się, że znacząco wpłynie to na ich ceny i że te będą wręcz zaporowe. Tak się na szczęście nie stało, choć warto mieć na uwadze, że Xbox Series X zawiera terabajtową pamięć, a Xbox Series S dwukrotnie mniej pojemną. A przecież typowa gra klasy AAA spokojnie potrafi zająć nawet 100 GB przestrzeni na dysku.

Dysk USB niestety nie rozwiązuje sprawy tak jak w Xboksie One. Można z niego uruchamiać gry ze starszych konsol w ramach zgodności wstecznej, a także przechowywać pobrane z chmury gry na Xbox Series. Te ostatnie muszą być jednak uruchamiane z szybkiej pamięci – dyski USB są na to zbyt wolne.

Pamięć Xbox Series można rozszerzyć. Znamy ceny kart pamięci.

Xbox Series zawiera dedykowany dodatkowej pamięci slot na kartę rozszerzeń. To nietypowa karta, pasująca wyłącznie do konsoli. Produkcją tych kart zajął się Seagate i mają one identyczne parametry, co wbudowana w konsolę pamięć. W przyszłości prawdopodobnie pojawią się karty i od innych producentów – na razie jednak to tylko nasze przypuszczenia.

Cena tych kart do tej pory była tajemnicą. Dziś jednak amerykański sklep Best Buy wystawił je już na swoją witrynę z możliwością kupowania w przedsprzedaży. Cena? 219 dol. Stosując sprawdzoną już metodę estymacji polskiej ceny zamieniamy 219 dol. na 219 euro i przeliczamy po bieżącym kursie na złotówki. Wychodzi niecały tysiąc złotych. Auć.

Widać wyraźnie, że producenci konsol musieli wynegocjować niemałe rabaty od producentów pamięci w związku z zamówieniem na dziesiątki milionów podzespołów – albo też dopłacają do ich produkcji więcej niż przypuszczaliśmy. Pamięć w tej technologii jest nadal bardzo droga, a rzeczone karty doskonale to ilustrują. Wszak 512-gigabajtowego Xboxa Series S kupimy za 1350 zł, a terabajt dodatkowej pamięci dokupimy do niego za niewiele niższą kwotę.



