Witold Tomaszewski wyjaśnia, czym w pierwszej kolejności zajmie się jako rzecznik UKE

Urząd Komunikacji Elektronicznej przechodzi właśnie reorganizację. Do zespołu dołączył właśnie jako p.o. rzecznika Witold Tomaszewski, który wyjaśnił nam, czym się będzie tam zajmował.

Sytuacja w UKE jest obecnie dość napięcia – nie udało się przeprowadzić aukcji 5G i w maju odwołano prezesa tej instytucji. Dopiero 18 września na nocnym głosowaniu na to stanowisko został (niejednomyślnie) wybrany, tak jak się spodziewaliśmy, Jacek Oko, czyli specjalista rekomendowany rzekomo przez samego premiera Mateusza Morawieckiego.

Warto jednak nadmienić, że w ostatnim czasie Urząd Komunikacji Elektronicznej stracił nie tylko prezesa, ale również też rzecznika. W tym przypadku też jednak już wiemy, kto osobę, która stanowisko opuściła, zastąpi — przynajmniej na czas trwania aukcji częstotliwości niezbędnych do uruchomienia sieci generacji. Przez pół roku p.o. rzecznika będzie Witold Tomaszewski, założyciel portalu Telepolis, który po jego opuszczeniu związał się z Play i pisał felietony na łamy Spider's Web.

Ze Spider’s Web rozmawia Witold Tomaszewski, p.o. rzecznika UKE

Piotr Grabiec, Spider’s Web: Kto do kogo pierwszy się zgłosił: Ty zaproponowałeś UKE swoje usługi, czy też to oni sami wzięli Cię na celownik?

Witold Tomaszewski, p.o. rzecznika UKE: Rynek telekomunikacyjny jest małym i dość hermetycznym środowiskiem. Jeżeli ktoś jest w nim od kilkunastu lat, jak ja, to zdążył już poznać się prawie z każdym. Podczas różnych spotkań często rozmawia się o rynku, kierunku rozwoju, różnych wizjach. Z takich rozmów wyłania się czasem fajne pole do potencjalnej współpracy, ale ciężko wskazać tak naprawdę, z której strony wychodzi inicjatywa.

Jaki będzie Twój pierwszy krok po objęciu nowego stanowiska i na jakim obszarze działalności UKE skupisz się w pierwszej kolejności?

Przyszedłem do UKE, żeby zająć się konkretnymi rzeczami wraz z zespołem: przyjściem nowego Prezesa, opracowaniem kompleksowej strategii komunikacji Urzędu oraz aukcją 5G. Pierwsza rzecz wydarzy się „na dniach”, więc to jest w tej chwili to, czym nasz zespół się zajmuje.

Czy jako rzecznik planujesz traktować sceptyków 5G jak partnerów w dyskusji, czy też wolisz trzymać się zasady, iż z terrorystami się nie dyskutuje?

UKE ma i kompetencje, i możliwości, aby edukować rynek. Z powagą przynależną urzędowi.

Nie boisz się jeszcze większego nalotu hejterów? Widziałem, że już teraz osoby uważające 5G za śmiertelne zagrożenie, atakują Cię np. na Twitterze.

Osoby atakujące mnie na Twitterze znam — nic nie poradzę na to, że denerwuje ich podawanie faktów i podawanie w wątpliwość teorii spiskowych. Niektórzy tak zapędzili się w oskarżeniach, że mają postawione zarzuty z art. 226 Kodeksu karnego.

Jak oceniasz dotychczasowe osiągnięcia swoich poprzedników i w jakich obszarach chciałbyś kontynuować przyjętą przez nich strategię, a gdzie już teraz widzisz, z perspektywy czasu i patrząc z boku, możliwość poprawy?

Ciężko jest rozpatrywać komunikację w oderwaniu od osoby, która jest Prezesem UKE i jego strategii postępowania rozpisanej na całą kadencję. Tę komunikację mogę ocenić najlepiej dziennikarze, na co dzień współpracujący z działem prasowym Urzędu. Ja od ponad 4 lat już dziennikarzem nie jestem. Natomiast teraz będę miał do czynienia z dziennikarzami „z drugiej strony” i jako cały zespół chcemy być dla mediów bardzo dostępni, a także dzielić się różnymi kanałami, głównie w mediach społecznościowych, ciekawymi danymi, których urząd ma multum. Chciałbym, żeby nasz zespół pracował trochę jak redakcja, która szuka ciekawych informacji i podaje je w ciekawej i inspirującej formie. Może nie uda się tego osiągnąć w ciągu pół roku pracy, bo to zmiana fundamentalna, ale chciałbym, aby po tym czasie było widać już kierunek zmian.

Pomijając tę kwestię najbliższych kilku dni, bo domyślam się, że będą one bardzo intensywne, co będzie w takim długoterminowym ujęciu dla Ciebie takim największym wyzwaniem w najbliższych miesiącach?

Największym wyzwaniem będzie zdecydowanie aukcja 5G - największe wydarzenie na rynku telekomunikacyjnym w nadchodzącym czasie.

Czy nadal będzie można czytać na Spider’s Web co piątek Twoje felietony, czy na czas współpracy z UKE zawiesisz je ze względu na konflikt interesów?

Niestety, rola rzecznika UKE jest raczej nie do pogodzenia z pisaniem tekstów. Po zakończeniu mojej misji w UKE planuję jednak na łamy Spider’s Web powrócić. Zyskam nową perspektywę, co, mam nadzieję, sprawi, że moje artykuły będą ciekawsze.