UKE ma nowego rzecznika. Witold Tomaszewski spędzi na tym stanowisku pół roku

Nadchodzą spore zmiany w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Nadal czekamy co prawda na nowego prezesa, ale powołany został właśnie nowy rzecznik tej instytucji. Został nim, na pół roku, Witold Tomaszewski.

Urząd Komunikacji Elektronicznej przechodzi właśnie ciężki okres. Pomimo składanych na początku roku obietnic nie udało się polskim politykom przeprowadzić w wakacje tzw. aukcji 5G. W rezultacie operatorzy ruszyli z siecią 5. generacji w Polsce na częstotliwościach wykorzystywanych uprzednio na potrzeby LTE.

Jakby tego było mało, dotychczasowy prezes UKE został odwołany pod osłoną nocy, a jego następcy jak na razie nie widać. Co prawda chodziły plotki, że zostanie nim Jacek Oko, którego kandydaturę miał popierać sam premier Mateusz Morawiecki, ale jak na razie wiążące decyzje w tej sprawie nie zapadły.

Przez jakiś czas Urząd Komunikacji Elektronicznej nie miał nawet swojego rzecznika. To się jednak teraz zmienia.

To stanowisko co prawda nie zostało jeszcze obsadzone na stałe, ale pracę dla UKE rozpoczął właśnie Witold Tomaszewski, czyli bardzo dobrze znany w branży ekspert związany już od lat z rynkiem telekomunikacyjnym. Jak pisze sam główny zainteresowany, czeka go teraz bardzo intensywne pół roku.

Witold Tomaszewski w tym czasie będzie p.o. rzecznika UKE i traktuje to jak nowy projekt. W tej nowej roli zajmie się m.in. budowaniem strategii komunikacji instytucji oraz aukcją 5G. Ta ma się zakończyć za pół roku, a po jej rozstrzygnięciu poznamy osobę, która na stanowisku rzecznika zostanie na dłużej.

Kim jest Witold Tomaszewski, czyli nowy p.o. rzecznika UKE?

Witold Tomaszewski stał się rozpoznawalny w branży za sprawą stworzonego przez siebie portalu Telepolis. Po opuszczeniu stanowiska redaktora naczelnego rozpoczął współpracę z siecią Play, a w ostatnich miesiącach był regularnym felietonistą Spider’s Web, którego materiały ukazywały się u nas co piątek.