UKE będzie mieć nowego szefa. Stanowisko prezesa obejmie Jacek Oko

Wiemy już, kto pokieruje Urzędem Komunikacji Eletronicznej. Stanowisko prezesa UKE ma objąć lada moment dr inż. Jacek Oko, którego rekomendować miał sam premier Mateusz Morawiecki.

Koronawirus pokrzyżował plany zarówno Urzędu Komunikacji Elektronicznej, jak i polskim operatorom telefonii komórkowej, a zaplanowana na ten rok tzw. aukcja 5G nie doszła do skutku. Jej odwołanie zbiegło się w czasie ze zmianami na szczeblu kierowniczym UKE.

Jak doszło do zmiany prezesa UKE?

O kulisach anulowania aukcji 5G oraz „nocnej zmiany warty” w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej pisaliśmy już 30 kwietnia 2020 r. Na początku maja Marcin Cichy, czyli prezes UKE zdymisjonowany nowymi przepisami w Tarczy Antykryzysowej 3.0, wyjaśniał nam z kolei, jak do tego wszystkiego doszło z jego perspektywy.

Teraz, czyli nieco dwa miesiące później, dowiadujemy się wreszcie, kto zastąpi Marcina Cichego na jego dotychczasowym stanowisku. Okazuje się, że nie będzie to, tak jak do tej pory podejrzewano, Krzysztof Dyl, tylko dr inż. Jacek Oko. Na to stanowisko miał go zarekomendować nie kto inny jak premier Mateusz Morawiecki.

Kandydaturę prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej musi poprzeć teraz sejm.

Jeśli te nieoficjalne jak na razie informacje, które dostarczyła Rzeczpospolita, potwierdzą się, rekomendację premiera, który wskazał osobę, która będzie się teraz zajmowała rynkiem telekomunikacyjnym oraz pocztowym, będą musieli poprzeć posłowie. Obecnie, po ostatnich zmianach w prawie, to właśnie sejm ma w tej kwestii decydujący głos.

W rządzie większościowym takie głosowanie zapewne będzie tylko formalnością, a dotychczasowy zastępca kanclerza Politechniki Wrocławskiej, gdyż takie stanowisko piastuje obecnie Jacek Oko, już niedługo zagości w UKE. Nie wiadomo na ten moment, czy po objęciu nowej posady dalej będzie wykładał m.in. bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, czy też porzuci pracę na uczelni.

O to, czy nowy prezes sobie w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej poradzi i podoła wyzwaniom, jakie postaci przed nim wdrożenie 5G w Polsce, nie ma się zaś raczej co martwić. Jacek Oko pracował wcześniej przy systemach monitorowania sygnalizacji w sieciach telekomunikacyjnych i interaktywnej platformy IPTV. Współpracę podejmował z takimi firmami jak Telefonia Dialog, TK3, Televideomedia i Avista Media.