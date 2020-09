1 interakcji

Raz do roku, kiedy publikowana jest galeria finalistów konkursu Comedy Wildlife Photography Awards, możemy sobie przypomnieć, że dzika przyroda nie zawsze jest tak majestatyczna, jak na większości zdjęć czy filmów. Albo przynajmniej tak pokazują ją fotografowie.

Konkursy fotografii przyrodniczej czy przyrodnicze filmy dokumentalne zazwyczaj kojarzą nam się z poważnymi, dostojnymi, zachwycającymi kadrami wykonanymi z ukrycia. I dobrze, bo przyroda jest warto takich zachwytów. Jednak raz do roku, patrzymy na nią z przymrużeniem oka. Fotografowie wyróżnieni w konkursie Comedy Wildlife Photography Awards 2020 pokazują, że do tego tematu można podejść na luźno. I chociaż wiele z tych kadrów to zdjęcia po prosty wyjęte z kontekstu, to i tak śmieszą.

Warto też dodać, że nagrodzeni fotografowie otrzymają naprawdę ciekawe nagrody. Zwycięzca konkursu otrzyma nie tylko tygodniowe safari w Kenii dla dwóch osób w jednym z ich obozów w Masai Mara w Kenii, ale także aparat Nikon Z6 z obiektywem NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR. Zwycięzcy kategorii mogą liczyć na różne torby i plecaki firmy Think Tank.

Comedy Wildlife Photography Awards 2020 - finaliści

Niespodziewane uśmiechy / Kenia

Fot. Asaf Sereth/Comedy Wildlife Photography Awards 2020

Podczas spaceru szlakiem po południowej stronie jeziora Bogoria, fotograf zauważył grupę mangusteczek karłowatych.

Wyścig / Indie

Fot. Yevhen Samuchenko/Comedy Wildlife Photography Awards 2020

Lekcja jogi / Wyspy Galapagos

Fot. Sue Hollis/Comedy Wildlife Photography Awards 2020

„Byliśmy zaskoczeni widząc, że lwy morskie aktywnie uprawiają jogę”.

Zbyt gorąco / Japonia

Fot. Wei Ping Peng/Comedy Wildlife Photography Awards 2020

Małpa kąpie się w naturalnych gorących źródłach.

Monkey business / rzeka Kinabatangan na Borneo, Malezja

Fot. Megan Lorenz/Comedy Wildlife Photography Awards 2020

„Podczas podróży na Borneo miałem wiele okazji obserwować, jak małpy wchodzą ze sobą w interakcję. Te makaki świńskie pokazały mi trochę więcej, niż się spodziewałem!”.

Musiałem zostać w pracy do późna / Chubut, Argentyna

Fot. Charlie Davidson/Comedy Wildlife Photography Awards 2020

„Mirungi południowe w Patagonii mają bardzo ciekawe gesty!”

Zabawa w chowanego / Devon Anglia

Fot. Tim Hearn/Comedy Wildlife Photography Awards 2020

„Gdy ta ważka równoskrzydła powoli się obudziła, zdała sobie sprawę z mojej obecności. Byłem ustawiony w kolejce do zrobienia profilowego zdjęcia jego skrzydeł i ciała, ale ważka zareagowała, umieszczając między mną a nim łodygę trawy bagiennej. I tak zrobiłem to zdjęcie”.

Smiley / El Hierro, Wyspy Kanaryjskie

Fot. Arthur Telle Thiemann/Comedy Wildlife Photography Awards 2020

Śmiejąc się / Caithness, Szkocja

Fot. Ken Crossan/Comedy Wildlife Photography Awards 2020

„Młoda foka relaksuje się na skale w zatoce Sinclair. Wygląda na to, że jest rozbawiona dobrym żartem, ale w rzeczywistości ziewa".

Lament! / Spitsbergen, Norwegia

Fot. Jacques Poulard/Comedy Wildlife Photography Awards 2020

Poważnie, podzieliłbyś się trochę? / Szkocja

Fot. Krisztina Scheeff/Comedy Wildlife Photography Awards 2020

„Maskonury zwyczajne to niesamowite ptaki, a ich wędkarskie talenty są… jak widać. Jedne robią to lepiej niż inne! Uwielbiam wygląd drugiego ptaka. Wygląda, jakby mówił „Mogę prosić o jeden?”.

Poczekaj mamo, zobacz, co dla ciebie mam! / Park Narodowy Kaziranga, Indie

Fot. Kunal Gupta/Comedy Wildlife Photography Awards 2020

„W parku narodowym Kaziranga, ta matka-słonia i cielę wydawało się zupełnie obojętne na naszego jeepa i poszli na spacer po stawie. Mama wydawała się dawać swojemu cielęciu lekcje jedzenia hiacyntu: wybrać bujną zieloną kiść, wyrwać ją z korzenia, wbić łodygi w pień, aby usunąć błoto, a następnie połknąć całość. Cielę wyglądało na to, że bardzo dobrze się bawiło i śledziło każdy ruch swojej matki”.

Dystans społeczny, proszę! / Park Narodowy Kaudulla, Sri Lanka

Fot. Petr Sochman/CWPAs 2020

„Jest to początek sceny, która trwała około jednej minuty i w której każda z aleksandrett obrożnych używała stopy do czyszczenia dzioba partnera. Podczas gdy cała scena była bardzo pouczająca, to pierwsze zdjęcie z ptakiem już trzymającym stopę wysoko w powietrzu było proszeniem się o wyjęcie tego kadru z kontekstu".

To kpiący ptak! / W pobliżu Kirkcudbright, w Szkocji

Fot. Fot. Petr Sochman/Comedy Wildlife Photography Awards 2020

„Miałem nadzieję, że zimorodek wyląduje na znaku bez ryby, ale byłem zachwycony, gdy wylądował na kilka sekund z rybą. Potem odleciała ze swoim połowem. Wyglądało to na wyśmiewanie osoby, która postawiła znak!”

Ciężkie negocjacje / Izrael

Fot. Ayala Fishaimer/Comedy Wildlife Photography Awards 2020

O sole mio / Węgry

Fot. Roland Kranitz/Comedy Wildlife Photography Awards 2020

