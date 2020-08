1+1 to czasem więcej niż 2, czyli jak działa ekosystem Huawei

Ekosystem w kontekście nowych technologii oznacza wykorzystanie zasady synergii. Kilka urządzeń tej samej marki potrafi więcej, niż podobnej klasy sprzęty z tej samej kategorii, z których każdy pochodzi od innej firm. Wyjaśniamy, jak to działa, na przykładzie Huawei.

Kategorii urządzeń elektronicznych mamy całe mnóstwo, bo oprócz smartfonów w sklepach z elektroniką możemy kupić tablety, notebooki, komputery stacjonarne, smartzegarki, bezprzewodowe słuchawki, inteligentne wagi łazienkowe, czytniki e-booków, konsole do gier… Wymieniać można długo.

Jak kupujemy elektronikę?

Szukając urządzenia z danej kategorii dla siebie, porównujemy je zwykle z innymi sprzętami tej klasy pod kątem parametrów. Mamy oczekiwania w kwestii funkcjonalności i preferencje co do wyglądu, a i tak najczęściej przed podjęciem decyzji sprawdzamy stosunek ceny do jakości oraz osiągów.

Okazuje się przy tym, że często wybór, który wydaje nam się na pierwszy rzut oka oczywisty, wcale nie jest optymalny — zwłaszcza jeśli spojrzymy nieco szerzej. Wiele osób zapomina, że urządzenia elektroniczne nie istnieją w próżni. Nasze sprzęty komunikują się też między sobą. Podskórnie wiedzą o tym… gracze.

W grach wideo często skompletowanie ekwipunku z jednego zestawu daje jego posiadaczowi dodatkowe profity.

Często nawet te najbardziej kosztowne elementy ekwipunku, gdy każdy pochodzi z innej parafii, nie dadzą tak optymalnego buildu postaci w grze, jak jednokolorowy zestaw, którego poszczególne elementy są podobnej klasy, a czasem kosztują mniej. Identycznie jest w przypadku elektroniki w tym naszym świecie.

Dowodem na to, że to działa, jest portfolio Huaweia. Firma pod jedną banderą spina zarówno wiele sprzętów, które wymieniają się informacjami online, jak i usług w ramach Huawei Mobile Services. Produkty już same w sobie są świetne, ale dopiero wejście w ekosystem sprawia, że wykorzystuje się je w pełni.

Ekosystem Huawei

Sercem ekosystemu Huaweia są oczywiście smartfony. Producent wykorzystuje w nich system Android, ale został on znacznie zmodyfikowany za sprawą nakładki EMUI. Producent w jej ramach przeinstalował też wiele aplikacji będących klientami usług online. Na co więc mogą liczyć użytkownicy telefonów Huawei?

Podstawą jest Huawei ID, czyli konto Huawei. Daje ona dostęp do Chmury Huawei, dzięki której można przechowywać swoje dane na serwerze i mieć do nich wszędzie tam, gdzie mamy dostęp do połączenia internetowego. Z pomocą tej usługi można backupować i synchronizować między swoimi urządzeniami:

kopie zapasowe;

pliki;

zdjęcia;

notatki;

kalendarze;

kontakty;

dane zdrowotne;

motywy;

kupione materiały multimedialne;

i wiele innych.

W ofercie firmy znalazł się też sklep z aplikacjami, czyli Huawei AppGallery. Można z niego pobierać programy od firm trzecich. W wielu przypadkach Huawei nawiązał partnerstwo z twórcami tych programów, dzięki czemu jego klienci mogą liczyć na profity, których nie mają osoby wybierające inne smartfony.

Huawei ma w ofercie prócz smartfonów także laptopy, a synergia występuje i tu, dzięki Huawei Share OneHop.

W przypadku laptopów Huawei korzysta z systemu Windows 10, ale tak jak na smartfonach z nakładką EMUI, tak i tutaj daje coś od siebie. Rozwiązanie o nazwie Huawei Share OneHop pozwala na wygodne wymienianie informacji pomiędzy wybranymi komputerami z oprogramowaniem Microsoftu, a urządzeniem mobilnym z Androidem.

Dzięki tej funkcji wystarczy przyłożyć telefon do obudowy laptopa, by chipy NFC w obu urządzeniach wymieniły ze sobą informacje. Liczba funkcji Huawei Share OneHop jest imponująca, a integracja urządzeń z obu kategorii nie ogranicza się wyłącznie do przesyłania danych. Na liście są:

wygodne przesyłanie materiałów multimedialnych;

nagrywanie ekranu komputera do pamięci smartfona;

przeglądanie w komputerze plików z pamięci telefonu;

automatyczna synchronizacja schowka.

Oprócz tego na komputerze można wyświetlać obraz ze smartfona w czasie rzeczywistym oraz obsługiwać mobilne aplikacje za pomocą klawiatury i myszy — tak jakby były uruchomione z poziomu peceta. Dzięki temu nie trzeba wyciągać telefonu z kieszeni, żeby odpisać np. na wiadomość wysłaną na mobilnym komunikatorze.

Okno z aplikacją mobilną działa przy tym podobnie jak zwykła desktopów aplikacja, a do przenoszenia plików można użyć przy tym metody drag&drop, co pozwoli wrzucić na mobilne serwisy społecznościowe fotografię prosto z dysku notebooka — prościej się chyba nie da. Wisienką na torcie jest odbieranie na komputerze połączeń oraz SMS-ów.

Dane zgromadzone na smartfonie można synchronizować również z tabletami.

Osoby, które dokupią do smartfona marki Huawei tablet tej samej firmy, znajdą na nim dokładnie te same aplikacje, z których korzystają na swoim smartfonie. Po zalogowaniu się na konto Huawei ID wspomniane wyżej typy danych same spłyną na drugi sprzęt i od tej pory będzie utrzymywana między nimi zgodność.

Klienci, które wybierają tablety innych producentów, są w nieco gorszej sytuacji. Aby osiągnąć zbliżony poziom integracji pomiędzy tymi dwoma urządzeniami — nie ma w dodatku gwarancji, że to się w ogóle uda — muszą samodzielnie przetestować i doinstalować programy, które pozwolą na coś podobnego.

Smartwatche, bezprzewodowe słuchawki, głośniki, routery i nawet inteligentne wagi również są częścią ekosystemu Huawei.

Ten ekosystem nie ogranicza się więc wyłącznie do tych trzech najpopularniejszych platform sprzętowych, czyli smartfonów, komputerów i tabletów — dzięki zasadzie konwergencji wybieranie innych sprzętu z logo firmy Huawei zwiększa możliwości całego zestawu, niczym unikatowego pancerza w grze RPG.

Z tego względu gadżetami marki Huawei, których zakup warto rozważyć, są smartwatche i słuchawki. Zegarki potrafią liczyć kroki oraz spalone kalorie i przesyłać te dane do aplikacji pomagających w np. odchudzaniu się, a bezprzewodowy zestaw słuchawkowy można parować bez grzebania w ustawieniach.

Po otwarciu etui ikona słuchawek pojawia się bezpośrednio na pulpicie smartfona.

Klienci mogą też łatwo wysyłać materiały audio z telefonów na głośniki (takie jak te nowe o nazwie Huawei Sound X) poprzez dotknięcie obudowy jednego urządzenia drugim, a informacje o naszej wadze trafiają do chmury automatycznie. Najlepsze zaś jest w tym to, że… to dopiero początek.

Istotne jest to, że ekosystem sprzętów Huawei to nie tylko rozrywka. Gadżety z logo firmy pozwalają dbać o swoje zdrowie właśnie za sprawą wysyłania na telefon informacji o treningach, które można skorelować z danymi o jedzeniu oraz swojej wadze dzięki aplikacjom na smartfony, które mają dostęp do danych z różnych sprzętów.

Huawei w kwestii ekosystemu i synergii bynajmniej nie powiedział ostatniego słowa, a rozwój, jaki poczyniła firma w ostatnich latach, jest godny odnotowania. Warto się też temu dalej przyglądać, gdyż profitów z tytułu posiadania wielu sprzętów Huaweia z pewnością będzie w przyszłości jeszcze więcej niż dziś.

