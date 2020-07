Microsoft po cichu zabija abonament Xbox Live Gold. Wbrew pozorom to dobra wiadomość

64 interakcji

Microsoft po cichu wycofał możliwość zapłacenia za usługę Xbox Live Gold na 12 miesięcy z góry. Kilku dobrze poinformowanych influencerów twierdzi, że cała usługa niebawem zostanie zamknięta.

Xbox Live Gold to sposób Microsoftu na stały dopływ gotówki od każdego posiadacza konsoli Xbox. No dobrze – niemal każdego, bo z pewnością jest sporo posiadaczy Xboxów One czy Xboxów 360, którzy nie aktywowali tej usługi. Należą oni niemal z pewnością do marginesu, bowiem Xbox Live Gold to w zasadzie podstawa dla niemal wszystkich graczy.

Zapewnia ona kilka korzyści, jednak najważniejszą jest możliwość grania w multiplayer online. Bez uiszczenia opłaty możemy grać tylko w tryby dla pojedynczego gracza. Dodatkowo Xbox Live Gold daje nam dostęp do wyprzedaży i rabatów, a co miesiąc jego abonenci otrzymują dwie gry na Xboxa 360 i zgodne z Xbox One w prezencie oraz dwie gry na Xbox One, do których będziemy mieli nieodpłatny dostęp, dopóki płacimy za samą usługę.

Koszt Xbox Live Gold to 29 zł miesięcznie lub 79 zł kwartalnie. Xbox Live Gold jest już zawarty w cenie usługi Xbox Game Pass Ultimate. W tym miejscu podałbym też najbardziej atrakcyjną cenowo ofertę, czyli Xbox Live Gold na rok, ale Microsoft właśnie ją wycofał. Podobno nie bez powodu.

Xbox Live Gold i opłaty za multiplayer znikają z platformy Xbox. Podobno.

Kilkoro uwiarygodnionych już poprzednimi wyciekami informatorów – w tym Klorbille – sugeruje na reddicie i forach internetowych, że Microsoft wykorzysta czwartkowy pokaz gier od Xbox Game Studios, by ogłosić koniec opłat za możliwość grania w trybie multiplayer. Nie jest jasne czy pozostałe benefity – gry w prezencie co miesiąc i dostęp do zniżek – zostaną w jakiejś formie zachowane, ale mamy już nie płacić za dostęp do gier online.

To byłby dość ciekawy ruch ze strony Microsoftu. Kiedy Xbox Live Gold został wprowadzony w czasach Xboxa 360, był powodem do drwin użytkowników PlayStation 3, którzy nie musieli dopłacać za możliwość zabawy multiplayer. Sony jednak wprowadziło identyczne zasady na PlayStation 4 (które, jak się spodziewamy, będą kontynuowane na PlayStation 5). Rezygnacja z Xbox Live Gold to porzucenie stałych wpływów w formie 29 zł miesięcznie od 90 mln posiadaczy konsol Xbox.

To jednak również szansa na przejęcie części dotychczasowych klientów PlayStation.

Wszak już w te święta pierwsi z nich będą dumali, czy wymienić PS4 na PS5, czy też dać szansę nowemu Xboxowi. Nową metodą na pozyskiwanie stałych opłat od graczy miałby być i tak cieszący się wysokim zainteresowaniem Xbox Game Pass, który zdecydowanie bardziej pasuje do aktualnej struktury Xboxa oraz – w odleglejszej przyszłości – xCloud.

Xbox bowiem już dawno wyszedł poza świat konsol do gier, stając się również platformą dla PC. Wszystkie gry Xbox Game Studios tworzone są zarówno na konsole, jak i na komputery osobiste, a usługa Xbox Game Pass, tak jak pozostałe usługi Xboxa, obejmuje również pecety. Tymczasem tylko konsole obarczone są podatkiem od gier multiplayer, co wydaje się klientowi słusznie nielogiczne. Xbox Live Gold już nie pasuje – choć trudno z drugiej strony uwierzyć, że Microsoft rezygnowałby z tak łatwej gotówki.

Pokaz Xbox Game Studios ma odbyć się już w ten czwartek. Samo wydarzenie ma być skupione wyłącznie na grach, jednak poprzedzać je ma preshow telewizyjny, na którym też mamy usłyszeć jakieś ważne ogłoszenia. Wtedy mamy się dowiedzieć czy powyższe to tylko plotka, czy też czas płacenia za gry online na konsolach Xbox w końcu przejdzie do historii.