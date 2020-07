To już pewne: bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds Live wspierają ANC

Samsungowi nie udało się utrzymać w tajemnicy kolejnej niespodzianki. Otrzymaliśmy potwierdzenie, że słuchawki Galaxy Buds Live, które zostaną zaprezentowane w sierpniu, będą wspierały ANC, czyli aktywną redukcję szumów.

Od tygodni do sieci trafiają przecieki dotyczące kolejnych urządzeń w portfolio firmy Samsung. Dzięki temu wiemy już niemal wszystko na temat smartfonów Galaxy Note 20 oraz Galaxy Note 20 Ultra, a także akcesoriów, jakie razem z nimi pojawią się w sprzedaży. Wśród nich będą zupełnie nowe słuchawki.

Samsung Galaxy Buds Live — co o nich wiemy?

Dowiedzieliśmy się właśnie, że nowy bezprzewodowy zestaw słuchawkowy marki Samsung, który już na pierwszych nieoficjalnych zdjęciach przypominał nieco wkładane do uszu fasolki, będzie nosił nazwę Galaxy Buds Live. Zdradziła to aplikacja mobilna firmy, która służy do zarządzania akcesoriami tego typu — program pojawił się w Google Play i App Storze.

W aplikacji Samsunga znaleźliśmy potwierdzenie krążących od dawna plotek, że fasolkowe Galaxy Buds Live będą oferowały funkcję ANC, czyli aktywną redukcję szumów. Aplikacja o nazwie Galaxy Buds Live Plugin podpowiada też, jak zakładać i nosić zestaw o tak nietypowym kształcie i wyjaśnia, że jego obudowa wykrywa dotyk, co pozwala kontrolować odtwarzanie bez wyciągania telefonu z kieszeni (tę funkcję można wyłączyć).

Aplikacja do obsługi słuchawek Galaxy Buds wspiera też funkcję Find My Earbuds.

Zestawy słuchawkowe co prawda własnego GPS-a ani karty SIM nie mają, ale dzięki temu rozwiązaniu klienci mogą podjąć próbę namierzenia słuchawek. Program pozwoli najpewniej sprawdzić, gdzie telefon z akcesorium łączył się ostatnim razem. Taka informacja może pomóc w odnalezieniu zawieruszonego akcesorium.

Oprócz tego w aplikacji można ustawić equalizer: normalny, wzmocnienie basu, delikatny, dynamiczny, czysty i wzmocnienie wysokich tonów. Nie zabrakło też oczywiście opcji sprawdzenia stanu naładowania zarówno słuchawek, jak i dołączonego do zestawu etui z powerbankiem.

W zasadzie jedyne, czego jeszcze nie wiemy, to tego, jak ten zestaw w zasadzie gra oraz ile Galaxy Buds Live będą kosztowały. Wszystkiego powinniśmy się jednak dowiedzieć już niedługo, gdyż 5 sierpnia 2020 r. akcesorium powinno zostać oficjalnie zaprezentowane w towarzystwie smartfonów z linii Galaxy Note 20.