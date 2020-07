Niezmiernie się zdziwię, jeśli Samsung 5 sierpnia czymkolwiek nas zaskoczy. Do sieci wyciekło już chyba wszystko na temat telefonów, które mają być gwiazdami kolejnej konferencji Unpacked, w tym zdjęcia modelu Galaxy Note 20 Ultra.

Galaxy Note 20 w trzech odsłonach

Jeśli krążące po sieci informacje się potwierdzą, już 5 sierpnia do oferty firmy Samsung dołączą takie telefony jak Galaxy Z Fold 2, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Plus oraz Galaxy Note 20 Ultra. Ten ostatni, a więc największy i najdroższy smartfon z całej rodziny Galaxy Note 20, pozował ostatnio do zdjęć, do których dotarł serwis WinFuture.

Jak wygląda Galaxy Note 20 Ultra?

Nowy topowy smartfon marki Samsung ma obudowę w kształcie prostopadłościennej bryły z dość ostrymi kantami u góry i u dołu, ale ekran i plecki po bokach są delikatnie zaokrąglone. Na górze wyświetlacza znalazło się wycięcie na przedni aparat, a ramki są praktycznie niewidoczne — aczkolwiek ta dolna jest ciut grubsza od górnej, przez co w poziomie nie jest on symetryczny.

Z tyłu obudowy Galaxy Note 20 Ultra znalazła się z kolei dość spora wyspa z trzema obiektywami, lampą oraz czujnikami. Ma ona nie tylko dużą powierzchnię, ale też dość wyraźnie wystaje ponad resztę plecków. Jeśli chodzi o przyciski, to trzy umieszczono na prawej krawędzi — dwa od regulacji głośności oraz przycisk blokady znajdujący się nieco pod nimi.

Spodziewana specyfikacja Galaxy Note 20 Ultra.

Razem ze zdjęciami do sieci trafiły informacje na temat specyfikacji technicznej urządzenia. Wynika z nich, że Galaxy Note 20 Ultra wyposażony zostanie w aż 6,9-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 3200 na 1440 pikseli, co przegląda się na proporcje 19,3:9 oraz zagęszczenie pikseli na poziomie 508 ppi. Spodziewamy się tu panelu typu OLED odświeżanego w 120 Hz.

Front urządzenia ma chronić szkło Gorilla Glass 7, a Galaxy Note 20 Ultra będzie pierwszym smartfonem, do którego trafi. Jeśli chodzi o plecki, to spodziewamy się, że również będą wykonane ze szkła, ale najpewniej będzie to Gorilla Glass poprzedniej generacji. Obie tafle tego materiału łączyć ma metalowa ramka, a obudowa ma spełniać normę IP58.

W środku obudowy w europejskiej wersji Galaxy Note 20 znajdzie się ośmiordzeniowy układ Exynos 990 taktowany zegarem 2,7 GHz oraz 12 GB RAM-u i 512 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1. W przypadku wersji na inne rynki, w tym dla Stanów Zjednoczonych najpewniej będzie dostępny najlepszy możliwy procesor marki Qualcomm, czyli w układ Snapdragon 865+. Oprócz tego smartfon Galaxy Note 20 będzie mógł się pochwalić aparatem z 50-krotnym zoomem składającym się z trzech obiektywów:

główny: 108 MPix, f/1.8, sensor 0,8 mikrona;

ultraszerokokątny: 12 Mpix, f/2.2, sensor 1.4 microna;

teleobiektyw peryskopowy: 12 MPix, f/3.0, sensor 1.0 mikrona.

W robieniu zdjęć ma pomagać laserowy autofokus, a aparat poradzi sobie podobno z kręceniem filmów w 8K. Do tego dochodzi kamerka do selfie robiąca zdjęcia o wielkość 10 Mpix, a specyfikację uzupełniają akumulator o pojemności jedynie 4500 mAh (ładowany do połowy w 30 min. z mocą 45 W) oraz moduły łączności (USB-C, NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 ac, GPS i inne).

Galaxy Note 20 Ultra — telefon dla fanów Microsoftu

Nie od wczoraj Samsung i Microsoft ściśle ze sobą współpracują, a Galaxy Note 20 będzie kolejnym efektem tej komitywy. Na urządzeniu znajdą się, tak jak to miało miejsce w przeszłości, preinstalowane aplikacje firmy z Redmond, ale to nie koniec.

Wedle przecieków Galaxy Note 20 Ultra będzie namaszczony jako idealny smartfon do grania w mobilne gry z usługi xCloud, gdy ta zostanie oficjalnie udostępniona. Ma to zapewne zachęcić do zakupu tego modelu posiadaczy konsoli z rodziny Xbox.

Samsung ma przy tym nie zapominać, że Galaxy Note to seria urządzeń uwielbiana przez geeków i ludzi biznesu. Z tego powodu ma pojawić się wsparcie dla bezprzewodowego trybu Samsung Dex zmieniającego telefon w namiastkę komputera osobistego.