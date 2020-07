11 bit studios z przytupem kończy swoją przygodę z Frostpunkiem. On the Edge to ostatnie DLC

11 bit studios poinformowało o dacie premiery ostatniego dodatku do gry Frostpunk o tytule On The Edge. Wiemy już, na jakie nowości mogą liczyć fani tego city buildera.

Frostpunk to polska gra strategiczna, która polega na budowaniu wokół jedynego ocalałego generatora ostatniego miasta na zamarzniętej na kość Ziemi. Ta dobrze oceniana produkcja 11 bit studios, podobnie jak będące od niedawna lekturą szkolną This War of Mine, wymaga od gracza podejmowania niejednoznacznych moralnie wyborów i radzenia sobie z ich konsekwencjami.

Od premiery Frostpunka minęły jednak już ponad dwa lata, a tytuł doczekał się portu podstawki na konsole obecnej generacji oraz Season Passa na PC. Pojawił się szereg dodatków rozszerzających grę — zarówno tych dodatkowo płatnych, jak i darmowych — a teraz 11 bit studios poinformowało, że już w przyszłym miesiącu nastąpi debiut On The Edge, czyli trzeciego i ostatniego z nich.

Frostpunk: On The Edge — premiera już 20 sierpnia 2020 r.

Tak jak poprzedni dodatek do gry zatytułowany Frostpunk: The Last Autumn był prequelem i przedstawiał wydarzenia, które doprowadziły do upadku cywilizacji, tak Frostpunk: On The Edge pokazuje wydarzenia, jakie miały miejsce już po zakończeniu kampanii. Dowiadujemy się w nim, że wielka burza, z którą się mierzyliśmy, odsłoniła wojskowy magazyn sprzed czasów ewakuacji.

Po tym odkryciu ocaleni przez gracza mieszkańcy Nowego Londynu podejmują się karkołomnej ekspedycji. Otrzymują zadanie założenia obozu i zbudowania „sprawnie funkcjonującego łańcucha zaopatrzeń”, co ma pomóc ludzkości podnieść się po końcu świata. Gracze zaś będą musieli wybrać, którą ścieżką podążą, a Frostpunk: On The Edge postawi przed nimi szereg pytań:

zaufanie czy sceptycyzm?

niezależność czy dominacja?

zjednoczenie czy separacja?

Co jeszcze warto wiedzieć o ostatnim dodatku do Frostpunka od 11 bit studios?

Obozowisko, które założą gracze w dodatku, będzie zależne od transportów żywności przesyłanych z Nowego Londynu, ale stolica będzie stawiała zarządcy nowej placówki coraz to większe wymagania. Tyle dobrego, że pogoda na tytułowej krawędzi świata jest nieco bardziej łaskawa dla kolonistów, ale nie mogą oni liczyć na dający kojące ciepło generator…

Muszę przyznać, że Frostpunk: On The Edge zapowiada się na naprawdę ciekawe rozszerzenie, a gracze będą mogli się sprawdzić na zupełnie nowej mapie „z unikalnymi strukturami” i otrzymają „nowe metody jednoczenia bądź dzielenia ludzi”. DLC w wersji na PC już 20 sierpnia 2020 r. wprowadzi też „nową mechanikę budowania relacji gospodarczych i dyplomatycznych”.

