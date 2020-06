11 bit Studios to jedna z jaśniejszych gwiazd polskiej branży gier wideo. Po świetnym i ciepło przyjętym na całym świecie Frostpunku studio ma wiele planów. I to dość różnorodnych.

Kojarzycie Frostpunka i This War of Mine? Jeżeli interesujecie się grami wideo, to na pewno znacie te tytuły. To bardzo dobre gry polskiego 11bit, które zdobyły sympatię nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Studio jednak nie zamierza spoczywać na laurach. Na spotkaniu z inwestorami, które zrelacjonował Gram.pl, 11bit zdradziło swoje plany na przyszłość.

Frostpunk DLC i trzy nowe gry od 11 bit Studios.

O pierwszych dwóch projektach słyszeliśmy już wcześniej. Wiemy z oficjalnych źródeł zarówno o On the Edge – płatnym rozszerzeniu do gry Frostpunk – jak i o tajemniczej produkcji funkcjonującej na razie pod tymczasową nazwą Project 8. Teraz dowiadujemy się o kolejnych dwóch istotnych produkcjach... choć póki co wiedza o ich istnieniu musi nam wystarczyć. Szczegółów studio na razie nie chce zdradzać.

Pierwszą grą ma być ta znana pod tymczasowym tytułem Dolly. Tworzy ją zespół odpowiedzialny za This War of Mine. Z kolei zespół odpowiedzialny za Frostpunka pracuje nad grą o tymczasowym tytule Eleanor. O obu grach wiemy tyle, że będą powstawać dłuższy czas oraz że do ich produkcji jest wykorzystywany Unreal Engine 5. Dodatkowo studio NetEase pod nadzorem 11 bit Studios zajmie się produkcją Frostpunk Mobile na telefony komórkowe i tablety.

Studio 11 bit było niedawno na ustach mediów z całego świata również z innego powodu. Jego gra This War of Mine ma trafić do kanonu lektur szkolnych. To pierwszy taki przypadek na świecie – w żadnym innym kraju gra wideo nie stanowi oficjalnego programu nauczania.