Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

SpaceX wyniósł na orbitę tajny ładunek. Co wiemy o sekrecie USA

Falcon 9 wyniósł na orbitę tajny ładunek dla amerykańskiego wywiadu satelitarnego. To kolejna strategiczna misja w programie NSSL.

Marcin Kusz
Wiewiórka, tajemnica i Falcon 9. Co wyniosła misja NROL-77?
REKLAMA

Stany Zjednoczone dorzuciły kolejny element do swojej układanki wywiadowczej na orbicie. Rakieta Falcon 9 wyniosła w przestrzeń kosmiczną tajemniczy ładunek o znaczeniu strategicznym w ramach misji NROL-77 dla Narodowego Biura Rozpoznania. O tym, co dokładnie znalazło się na szczycie rakiety, oficjalnie nie wiadomo – ale sama konfiguracja misji pokazuje, że chodzi o jeden z kluczowych satelitów amerykańskiego systemu bezpieczeństwa.

REKLAMA

Falcon 9 znów w służbie wywiadu

Do startu doszło we wtorek 9 grudnia o 20:16 czasu polskiego z wyrzutni SLC-40 na Cape Canaveral Space Force Station na Florydzie. Za lot odpowiadała rakieta Falcon 9, wybrana przez Siły Kosmiczne USA i Narodowe Biuro Rozpoznania (NRO) w ramach programu National Security Space Launch.

NSSL to rządowy parasol, pod którym Pentagon i amerykańskie agencje zamawiają starty dla najważniejszych misji – od systemów ostrzegania rakietowego, przez satelity łączności, po najbardziej czułe instrumenty rozpoznania. NROL-77 wpisuje się w ten schemat: oficjalne komunikaty mówią jedynie o ładunku o znaczeniu strategicznym, projektowanym i obsługiwanym przez NRO. W praktyce oznacza to najpewniej kolejne ogniwo w sieci satelitów szpiegowskich lub systemów wspierających je z orbity.

Dla pierwszego stopnia Falcona 9 był to czwarty lot. Ten sam booster wynosił wcześniej misje KF-01, sondę IMAP oraz jeden z pakietów satelitów Starlink. Po oddzieleniu się od drugiego stopnia, zgodnie z typowym profilem lotu SpaceX, rakieta wykonała manewr powrotu i miękko wylądowała na lądowisku LZ-2 na terenie tej samej bazy. Odzyskiwanie stopni pozwala firmie Elona Muska utrzymywać wysokie tempo startów i obniżać koszty nawet w tak wrażliwych operacjach jak misje dla wywiadu.

Tajemnica na orbicie i wiewiórka w godle

Jak to zwykle bywa przy misjach Narodowego Biura Rozpoznania, parametry orbity, masa satelity i jego zadania pozostają niejawne. Wiadomo tylko, że to już trzecia w tym roku misja Falcona 9 realizowana wspólnie dla Space Systems Command i NRO – co potwierdza, że SpaceX stał się jednym z filarów amerykańskiego dostępu do wojskowej orbity.

Ciekawostką jest emblemat NROL-77. Znalazła się na nim szybująca wiewiórka i motto Another One Gone – Today, Tomorrow and Beyond. NRO tłumaczy, że to symbol wytrwałości, nieustannej aktywności i gromadzenia informacji – cech, które mają charakteryzować amerykański wywiad satelitarny oraz nowe pokolenie systemów obserwacji Ziemi i kosmosu. Tego typu pozornie zabawne godła to tradycja misji NRO, ale za każdą z nich stoi zwykle bardzo poważny sprzęt.

Minuty przed startem. Precyzyjnie wyliczona sekwencja

Choć o samym ładunku wiadomo niewiele, SpaceX jak zwykle ujawnił techniczne szczegóły przebiegu startu. Na niecałe 40 min przed T-0 dyrektor lotu dał zielone światło do rozpoczęcia tankowania. W ciągu kilku minut rozpoczęto ładowanie nafty RP-1 i ciekłego tlenu do pierwszego stopnia, a nieco później do stopnia drugiego.

Na 7 min przed startem w silnikach Merlin rozpoczęto procedurę chłodzenia, która pozwala uniknąć gwałtownych naprężeń termicznych w momencie zapłonu. W ostatniej minucie komputer pokładowy przejął nadzór nad sekwencją startową, a zbiorniki utleniacza i paliwa doprowadzono do ciśnień lotnych. 45 sek. przed końcem okna startowego padła ostatnia decyzja go for launch, a 3 sek. przed T-0 kontroler silników wydał komendę uruchomienia ciągu.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Chwilę później Falcon 9 oderwał się od wyrzutni, kierując tajemniczy ładunek NROL-77 na orbitę, o której dokładnych parametrach opinia publiczna prawdopodobnie nigdy się nie dowie. Pewne jest natomiast jedno – kolejny element amerykańskiej niewidzialnej tarczy wokół Ziemi właśnie zajął swoje miejsce.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: SpaceX

REKLAMA
Marcin Kusz
12.12.2025 06:23
Tagi: Elon MuskFalcon 9NASAUSA
Najnowsze
6:12
Wojsko Polskie z wielkim kontraktem bez detali, ale z jasnym sygnałem
Aktualizacja: 2025-12-12T06:12:00+01:00
6:01
Niszczymy najciemniejsze niebo Ziemi. Będzie już tylko na filmach
Aktualizacja: 2025-12-12T06:01:00+01:00
20:09
Ups, polskie Mapy Google pokazują, czego nie powinny. Obudźmy się
Aktualizacja: 2025-12-11T20:09:22+01:00
20:02
Święty Graal PC Master Race to pięcioletnia karta. Ale ten podpis
Aktualizacja: 2025-12-11T20:02:28+01:00
19:57
Wygenerujesz własny epizod Star Wars. Hollywood wiąże sobie stryczek
Aktualizacja: 2025-12-11T19:57:46+01:00
19:03
Chrome na telefon z wielką zmianą. Wkurzy miliony, mogło być gorzej
Aktualizacja: 2025-12-11T19:03:34+01:00
18:56
Android 17 pożycza zabezpieczenia od Apple'a. Lepiej późno niż wcale
Aktualizacja: 2025-12-11T18:56:47+01:00
18:18
The Game Awards 2025 – kiedy i jak oglądać? Wszystko masz tutaj
Aktualizacja: 2025-12-11T18:18:43+01:00
18:02
Musk robi w kosmosie elektrownię i serwerownię. Na Ziemi za drogo
Aktualizacja: 2025-12-11T18:02:24+01:00
17:44
Zniknął za Marsem i zamilkł. Cisza niepokoi NASA, 10 lat pracował wzorowo
Aktualizacja: 2025-12-11T17:44:10+01:00
17:00
Teraz słuchawki są od wyglądania. Nawet nie włożysz ich do ucha
Aktualizacja: 2025-12-11T17:00:09+01:00
16:52
YouTube dowalił reklamy w oazie bez spamu. To bat na cwaniaków
Aktualizacja: 2025-12-11T16:52:16+01:00
16:36
Do czego świat używa AI? Kapitalny raport o nas samych
Aktualizacja: 2025-12-11T16:36:36+01:00
16:28
Trump powiedział, co wie o 6G. Było mi wstyd za ludzi dookoła
Aktualizacja: 2025-12-11T16:28:47+01:00
16:11
Nasza duma narodowa ląduje w USA. Pokażemy im jak się robi broń
Aktualizacja: 2025-12-11T16:11:36+01:00
15:49
Cieszycie się z powrotu kart microSD w telefonach. A nie ma z czego
Aktualizacja: 2025-12-11T15:49:26+01:00
14:56
Trekking w wersji 2.0. Czy nowy Giant Explore E+ to faktycznie król długich dystansów?
Aktualizacja: 2025-12-11T14:56:01+01:00
14:27
XGIMI Vibe One zawstydza rywali ceną – test mobilnego projektora z akumulatorem
Aktualizacja: 2025-12-11T14:27:34+01:00
13:47
PlayStation 5 z napędem w genialnej cenie. Taniej nie kupisz
Aktualizacja: 2025-12-11T13:47:45+01:00
13:14
RegioJet chciał podgryzać PKP Intercity. Kasuje połączenia na potęgę
Aktualizacja: 2025-12-11T13:14:21+01:00
13:01
Kometa 3I/Atlas za chwilę będzie najbliżej Ziemi. Cały świat wpatrzony w niebo
Aktualizacja: 2025-12-11T13:01:19+01:00
12:52
Jaki prezent dla na święta 2025? Orange ma najlepsze
Aktualizacja: 2025-12-11T12:52:03+01:00
12:07
Ksiądz znalazł wymówkę, żeby hałasować w mieście. I pokazał, dlaczego mamy problem
Aktualizacja: 2025-12-11T12:07:38+01:00
11:06
Odkryto najstarsze ognisko na świecie, a przy nim najstarszą zapalniczkę. Archeolodzy aż usiedli
Aktualizacja: 2025-12-11T11:06:47+01:00
10:51
ChatGPT to od teraz mistrz Photoshopa. Dosłownie
Aktualizacja: 2025-12-11T10:51:32+01:00
10:01
Twój dziadek rozpocznie nowe życie jako cukiernica. "Żałoba potrzebuje nowych form"
Aktualizacja: 2025-12-11T10:01:53+01:00
9:53
Tarcza kopała tunel, ale pozbawiła ludzi mieszkań. Jest szansa na szczęśliwe zakończenie
Aktualizacja: 2025-12-11T09:53:09+01:00
8:55
Szef OpenAI używa ChataGPT do opieki nad niemowlakiem. Biedne dziecko
Aktualizacja: 2025-12-11T08:55:49+01:00
8:53
Wyczyść To z Tefal Clean It. Odkurzacz piorący akurat na Święta
Aktualizacja: 2025-12-11T08:53:17+01:00
8:02
Ryanair to najgorsza linia na świecie. Zmiótł każdego w rankingu
Aktualizacja: 2025-12-11T08:02:26+01:00
7:00
Potężny rozbłysk ukrytej czarnej dziury. Trwał 7 godzin
Aktualizacja: 2025-12-11T07:00:00+01:00
6:15
Pokażesz na granicy, co pisałeś na Facebooku. Albo won do domu
Aktualizacja: 2025-12-11T06:15:00+01:00
6:13
Prawdziwa noc to już luksus. Ludzie chcą jeszcze więcej światła
Aktualizacja: 2025-12-11T06:13:00+01:00
6:08
Teleskop Webba pobił własny rekord. "Spojrzał w otchłań czasu"
Aktualizacja: 2025-12-11T06:08:00+01:00
6:06
Potężna tarcza się przebiła. Powstaje długi tunel dla samochodów
Aktualizacja: 2025-12-11T06:06:00+01:00
6:01
Nie tylko klimat winduje ceny żywności. Prawdziwy winny jest inny
Aktualizacja: 2025-12-11T06:01:00+01:00
21:20
Świat zaczyna przekonywać się do składaków. Ile można czekać
Aktualizacja: 2025-12-10T21:20:31+01:00
20:37
Potężna sieć przemytu napędza chińską rewolucję AI. Powstał czarny rynek chipów
Aktualizacja: 2025-12-10T20:37:06+01:00
20:10
Koniec przewagi NVIDII. Konkurencja wreszcie nadrobiła
Aktualizacja: 2025-12-10T20:10:38+01:00
19:36
RAM droższy niż karty graficzne i procesory. To już jakiś koszmar
Aktualizacja: 2025-12-10T19:36:32+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA