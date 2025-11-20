Lotnisko w Krakowie jest feralne. Drugie mogłoby pomóc, ale jest problem

Ładowanie...

Mgła w sezonie jesienno-zimowym regularnie psuje plany podróżnych, którzy w Krakowie lądują lub z tamtejszego lotniska dopiero wyruszają. Najczęściej pomocną rękę wyciąga port w Katowicach. Niektórzy zresztą drwią, że nie ma co się oszukiwać i lepiej od razu przenosić loty.

- Ciekawy pomysł, choć w praktyce trudny do zrealizowania. Zdecydowana większość operacji w sezonie zimowym przebiega zgodnie z planem. Oferujemy 140 połączeń w sezonie zimowym, a przekierowania dotyczą mniej niż 0,3 proc. wszystkich rejsów w skali roku – zapewniło lotnisko w odpowiedzi.

Imponujące statystyki, ale cóż z tego, jeśli padło akurat na nas? – zapytają ci, których fala przekierowań akurat dotknie. A to problem nie tylko logistyczny. Krakowskie lotnisko jako pierwsze w Polsce zniosło limit przewozu płynów w bagażu podręcznym. Od 3 września można przewozić płyny w opakowaniach nawet do 2 litrów, bez wyjmowania elektroniki i kosmetyków.

Ktoś szykuje się na wyprawę z Krakowa, liczy na nowe skanery, więc zabiera więcej, a tymczasem lot przekierowany do Katowic. I co wtedy? Pasażerowie się skarżą, co odnotował portal slazag.pl.

Samolot przekierowany z Krakowa do Katowic, a tam inne limity przewozu płynów. Ponowna kontrola bezpieczeństwa i mnóstwo rzeczy wyrzuconych do kosza, bo przekraczały 100 ml - napisała jedna z pasażerek.

"Mam wszystko wywalić?" – pyta kolejna.

Już wcześniej przewidywano zamieszanie

Nowe skanery na polskich lotniskach cieszą – oprócz Krakowa posiada je również Poznań – ale nie wszędzie pasażerowie mogą z takich udogodnień korzystać. Dlatego choćby łódzkie lotnisko przypominało, że choć unijne przepisy dały zielone światło, a niektóre porty w sprzęty już są wyposażone, to nie wszędzie limity pożegnano. Trzeba o tym pamiętać.

W przypadku krakowsko-katowickim nie chodzi jednak o zwykłe gapiostwo, a nagłą zmianę planów, która wpływa na bagaż. Jasne, tak to już z nieplanowanymi zdarzeniami jest – weryfikują nasze zamiary i zmuszają do dostosowania się do nowych warunków. Można jednak zrozumieć frustrację pasażerów, którzy denerwują się podwójnie.

Pozostaje więc mieć nadzieję, że pozostałe lotniska jak najszybciej nadrobią dystans dzielący od tych, którzy na nowinkę technologiczną zdecydowali się prędko. Tego pasażerowie będą wymagać, bo stare skanery są zwyczajnie nienowoczesne i niewygodne. Do dobrego człowiek szybko się przyzwyczaja, a posmakowanie luksusu powoduje, że nie chce się już zawracać na drodze postępu.

- Pierwsze skanery CT powinny pojawić się w Katowice Airport w drugiej połowie przyszłego roku. Aktualnie pasażerowie w większości stosują się do zasad dotyczących przewożenie płynów w bagażu podręcznym w opakowaniach, których pojemność nie przekracza 100 ml – informuje slazag.pl Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy Katowice Airport.

