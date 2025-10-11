REKLAMA
Popularny youtuber ostrzega. "Nachodzą straszne czasy"

MrBeast, największy youtuber świata, niepokoi się, że generatywna AI wkrótce dorówna jakości filmów ludzi.

Malwina Kuśmierek
Popularny youtuber ostrzega przed AI. "Nachodzą straszne czasy"
Premiera aplikacji Sora od OpenAI z modelem Sora 2 nie uszła uwadze youtuberów, w tym najpopularniejszego z nich, MrBeasta. 27-latek - pomimo własnych prób wplecenia generatywnej sztucznej inteligencji w swój internetowy biznes - jest zaniepokojony możliwościami, jakie niesie ze sobą rozwój tej technologii.

MrBeast ostrzega: AI zagraża twórcom na YouTubie

Najbardziej dochodowy YouTuber świata w najnowszym poście opublikowanym w serwisie X wyraził swoje obawy dotyczące rozwoju generatywnej AI. A konkretnie wpływu stale poprawiającej się jakości generowanych filmów na zarobki twórców.

Kiedy filmy AI będą tak dobre, jak te normalne, zastanawiam się, co to zrobi z YouTubem i jak wpłynie na miliony twórców utrzymujących się z tworzenia treści. Straszne czasy

Wątpliwości MrBeasta pojawiły się kilka dni po premierze Sory 2 - aplikacji OpenAI, która umożliwia generowanie materiałów wideo na podstawie tekstowych poleceń. Nowa wersja pozwala m.in. "umieszczać" użytkowników w stworzonych filmach i błyskawicznie publikować je w formacie pionowych klipów, przypominających TikToka. Aplikacja szybko trafiła na szczyt amerykańskiego App Store, co pokazuje, jak wielkie zainteresowanie budzi tego typu rozwiązanie.

Równolegle YouTube - platforma, na której MrBeast odniósł sukces - intensywnie wdraża własne funkcje AI. Serwis oferuje m.in. narzędzia do automatycznej edycji filmów, generowania stylizowanych animacji czy przekształcania podcastów audio w krótkie wideo. W YouTube Studio działa też chatbot pomagający twórcom w zarządzaniu kanałem.

Paradoks w wypowiedzi YouTubera polega na tym, że on sam nie stronił wcześniej od eksperymentów z AI - i to eksperymentów, które bezpośrednio godzą w zarobki twórców, w tym przypadku grafików.

Latem tego roku MrBeast uruchomił w swoim serwisie analitycznym Viewstats funkcję pozwalającą tworzyć miniatury filmów za pomocą algorytmów. Spotkało się to jednak z ostrą krytyką zarówno fanów, jak i innych youtuberów. MrBeast szybko wycofał narzędzie i zastąpił je linkami do grafików dostępnych na zlecenie.

Twardy orzech do zgryzienia dla twórców, i gorzka pigułka dla widzów

Słowa MrBeasta to kropla w morzu dyskusji wokół generatywnej AI - dyskusji, która coraz mocniej dzieli środowisko twórców internetowych. Jedni widzą w niej szansę na demokratyzację produkcji wideo i obniżenie bariery wejścia w świat "twórców treści", inni obawiają się zalewu niskiej jakości treści - często określanych mianem "AI slop" - oraz utraty autentyczności, na której opiera się relacja widz-twórca.

Choć nie ma pewności, jak szybko AI osiągnie poziom nieodróżnialny od ludzkiej pracy, to dla wielu influencerów kluczowe pytanie brzmi: czy odbiorcy zaakceptują treści tworzone przez maszyny, a jeśli tak - czy twórczość ludzka będzie w stanie konkurować z algorytmami?

