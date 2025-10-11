Popularny youtuber ostrzega. "Nachodzą straszne czasy"

Ładowanie...

Premiera aplikacji Sora od OpenAI z modelem Sora 2 nie uszła uwadze youtuberów, w tym najpopularniejszego z nich, MrBeasta. 27-latek - pomimo własnych prób wplecenia generatywnej sztucznej inteligencji w swój internetowy biznes - jest zaniepokojony możliwościami, jakie niesie ze sobą rozwój tej technologii.

REKLAMA

MrBeast ostrzega: AI zagraża twórcom na YouTubie

Najbardziej dochodowy YouTuber świata w najnowszym poście opublikowanym w serwisie X wyraził swoje obawy dotyczące rozwoju generatywnej AI. A konkretnie wpływu stale poprawiającej się jakości generowanych filmów na zarobki twórców.

Kiedy filmy AI będą tak dobre, jak te normalne, zastanawiam się, co to zrobi z YouTubem i jak wpłynie na miliony twórców utrzymujących się z tworzenia treści. Straszne czasy

Wątpliwości MrBeasta pojawiły się kilka dni po premierze Sory 2 - aplikacji OpenAI, która umożliwia generowanie materiałów wideo na podstawie tekstowych poleceń. Nowa wersja pozwala m.in. "umieszczać" użytkowników w stworzonych filmach i błyskawicznie publikować je w formacie pionowych klipów, przypominających TikToka. Aplikacja szybko trafiła na szczyt amerykańskiego App Store, co pokazuje, jak wielkie zainteresowanie budzi tego typu rozwiązanie.

Równolegle YouTube - platforma, na której MrBeast odniósł sukces - intensywnie wdraża własne funkcje AI. Serwis oferuje m.in. narzędzia do automatycznej edycji filmów, generowania stylizowanych animacji czy przekształcania podcastów audio w krótkie wideo. W YouTube Studio działa też chatbot pomagający twórcom w zarządzaniu kanałem.

Paradoks w wypowiedzi YouTubera polega na tym, że on sam nie stronił wcześniej od eksperymentów z AI - i to eksperymentów, które bezpośrednio godzą w zarobki twórców, w tym przypadku grafików.

Latem tego roku MrBeast uruchomił w swoim serwisie analitycznym Viewstats funkcję pozwalającą tworzyć miniatury filmów za pomocą algorytmów. Spotkało się to jednak z ostrą krytyką zarówno fanów, jak i innych youtuberów. MrBeast szybko wycofał narzędzie i zastąpił je linkami do grafików dostępnych na zlecenie.

Twardy orzech do zgryzienia dla twórców, i gorzka pigułka dla widzów

Słowa MrBeasta to kropla w morzu dyskusji wokół generatywnej AI - dyskusji, która coraz mocniej dzieli środowisko twórców internetowych. Jedni widzą w niej szansę na demokratyzację produkcji wideo i obniżenie bariery wejścia w świat "twórców treści", inni obawiają się zalewu niskiej jakości treści - często określanych mianem "AI slop" - oraz utraty autentyczności, na której opiera się relacja widz-twórca.

Choć nie ma pewności, jak szybko AI osiągnie poziom nieodróżnialny od ludzkiej pracy, to dla wielu influencerów kluczowe pytanie brzmi: czy odbiorcy zaakceptują treści tworzone przez maszyny, a jeśli tak - czy twórczość ludzka będzie w stanie konkurować z algorytmami?

REKLAMA

Może zainteresować cię także:

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 11.10.2025 07:51

Ładowanie...