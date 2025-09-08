/
Shein wygenerował modeli do ubrań. Jeden z nich to morderca

Pomimo że Luigi Mangione wciąż siedzi w areszcie oczekując na wyrok w sprawie jednego z najgłośniejszych zabójstw ostatnich miesięcy, jego wizerunek nie znika z internetu. Jednak tym razem zamiast memem, Mangione został modelem na Shein.

Malwina Kuśmierek
Wizerunek Luigiego Mangione został wykorzystany w promocji ubrań na Shein
Shein to chiński gigant e-commerce, który znany jest prawdopodobnie każdemu amatorowi zakupów odzieży w internecie. Shein wkupiło się w łaski poprzez szeroki wybór produktów i - jak to bywa z chińskimi platformami - niskimi cenami. Teraz Shein jest ponownie w centrum zainteresowania mediów, i to nie ze względu na ubrania.

Wizerunek Luigiego Mangione został wykorzystany do promocji ubrań na Shein

Jak informuje serwis Newsweek, jeden z zewnętrznych sprzedawców na platformie Shein wykorzystał wizerunek Luigiego Mangione, mężczyzny podejrzanego o zabójstwo CEO United Healthcare, Briana Thompsona w grudniu 2024 roku.

Zdjęcie Mangione, wygenerowane sztuczną inteligencją, znalazło się na liście produktów marki Manfinity sprzedawanej na platformie, promując męską koszulę w kwiaty. Oferta nosiła tytuł "Men's New Spring/Summer Short Sleeve Blue Ditsy Floral White Shirt, Pastoral Style Gentleman Shirt For Everyday Wear, Family Matching Mommy And Me (3 Pieces Are Sold Separately)", co jest klasycznym zlepkiem słów kluczowych, wykorzystywanych przez użytkowników wyszukujących produkty

Koszula "promowana" przez sztucznie wygenerowany wizerunek Luigiego Mangione

Według informacji serwisu, oferta po zauważeniu przez media, została szybko usunięta przez Shein. Jednak internauci ubiegli Shein i zapisali kopię strony w Internet Archive, gdzie możemy podziwiać modela imitującego Mangione.

"Obraz w pytaniu został dostarczony przez zewnętrznego dostawcę i został natychmiast usunięty po jego wykryciu" - podało Shein w oświadczeniu dla mediów. Firma zapewniła także, że prowadzi dokładne dochodzenie oraz wzmacnia procesy nadzoru nad treściami publikowanymi na platformie.

Praktyka wykorzystywania modeli generowanych przez sztuczną inteligencję w Shein nie jest nowością - podobne wizerunki pojawiały się już w kampaniach promujących odzież sportową czy kolekcje dla dzieci. W tym wypadku prawdopodobnie automatyczny system Manfinity wykorzystał popularny w mediach społecznościowych wizerunek Mangione, aby zwiększyć zainteresowanie produktem. Efekt był natychmiastowy - zgodnie z treścią zarchiwizowanej strony, wszystkie rozmiary koszuli rozeszły się w ekspresowym tempie, z wyjątkiem XXL.

To nie pierwszy raz, kiedy Shein spotyka się z krytyką za sposób działania. W 2023 roku artyści złożyli pozew przeciwko firmie, zarzucając jej kopiowanie projektów i wykorzystywanie narzędzi AI do masowego tworzenia wzorów bez zgody autorów. Sprawa Mangione tylko podsyca dyskusję na temat niekontrolowanego użycia sztucznej inteligencji w branży mody i braku skutecznych mechanizmów weryfikacji treści na platformach e-commerce.

Zdjęcie główne: VicVa / Shutterstock

08.09.2025 06:45
