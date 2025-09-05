/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

To może być przyszłość twojego zawodu. Sprzątanie tego, co wypluły boty

Zawody kreatywne miały odejść do lamusa, ale wróciły oknem. Boom na generatywną AI rozpalił popyt na "slop fixerów", którzy poprawiają buble wyplute przez czatboty.

Malwina Kuśmierek
Slop fixer to nowy tytuł dla wielu freelancerów
REKLAMA

Gdybym dostawała złotówkę za każdą publikację mówiącą, że w erze AI nie ma miejsca dla zawodów kreatywnych, prawdopodobnie mogłabym kupować masło bez promocji "kup trzy sztuki, każda za 4,75 zł". Artystom wszelkiej maści na prawo i lewo wróży się upadek i zastąpienie przez generatywną sztuczną inteligencję. Mimo to branża kreatywna trzyma się dzielnie. Bo zarabia na poprawianiu ochłapów, które wygenerowały boty.

REKLAMA

"Slop fixer" to kreatywny zawód przyszłości

Jak podaje NBC News, coraz więcej freelancerów na całym świecie wykonuje dziś pracę "slop fixerów" - osób, które zatrudnia się, by poprawiały niedoskonałe projekty stworzone przez generatywną sztuczną inteligencję. Nowy sposób zarobku dotyczy zarówno grafik, tekstów, jak i kodu programistycznego.

Ilustratorka Lisa Carstens z Hiszpanii przyznaje, że znaczną część jej zleceń stanowi obecnie poprawianie logotypów, które klienci najpierw próbowali uzyskać za pomocą narzędzi AI. Zamiast czystych linii i czytelnych napisów dostaje często pliki pełne rozmazanych kształtów i dziwnych literopodobnych ciągów.

Przykład slop fixingu w wykonaniu Lisy Carstens: po lewej stronie grafika wygenerowana przez AI, po prawej stronie ta sama grafika z poprawkami naniesionymi przez Lisę

Niekiedy wystarczy kilka poprawek, ale coraz częściej trzeba projektować od zera - przy zachowaniu "ducha" pierwotnego projektu. Paradoksalnie, bywa to bardziej czasochłonne niż tradycyjna praca twórcza.

Tam, gdzie miała być rewolucja i pełna automatyzacja, szybko okazuje się, że bez człowieka produkt końcowy zwyczajnie nie nadaje się do użycia

Z podobnym zjawiskiem spotykają się copywriterzy. Amerykańska freelancerka Kiesha Richardson podkreśla, że połowa jej zleceń to dziś edycja treści stworzonych przez AI. Poprawia nie tylko nadużywane zwroty ("delve", "deep dive"), ale i całe akapity pozbawione sensu czy szczegółów. Copywriterka oprócz samego pisania, czas poświęca na dokonywanie dodatkowego przeszukania zasobów internetowych i encyklopedycznych z danej dziedziny, by tekst w ogóle odpowiadał na pytania czytelników. Firmy jednak za poprawki płacą mniej, zakładając, że naprawienie tekstu wygenerowanego przez AI jest prostsze niż napisanie artykułu od nowa.

Problemu nie unikają także branże techniczne. Harsh Kumar, programista z Indii, przyznaje, że regularnie dostaje do naprawy aplikacje i strony stworzone przy użyciu tzw. "vibe codingu" - czyli generowania kodu programistycznego poprzez wydawanie tekstowych instrukcji AI. W praktyce oznacza to wadliwe czatboty, systemy rekomendacyjne wypluwające bezsensowne informacje czy wręcz wycieki danych. Naprawa takich błędów bywa żmudniejsza niż stworzenie oprogramowania od początku.

Eksperci zwracają uwagę, że ta "ukryta gospodarka poprawiania AI" ma swoją cenę - i to nie tylko dla firmy zlecającej zadanie. Freelancerzy często pracują za stawki niższe niż w przypadku tradycyjnych zleceń, bo klienci w erze post-ChatGPT traktują AI jako tańszą alternatywę dla wprawnych w fachu grafików czy copywriterów. Jednak rzeczywistość boleśnie weryfikuje te kalkulacje: końcowy produkt wymaga ingerencji człowieka.

Jak podkreślił Kumar, "na dłuższą metę ludzie i tak są niezbędni - to przecież my stworzyliśmy sztuczną inteligencję".

REKLAMA

Może zainteresować cię także:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
05.09.2025 20:26
Tagi: Sztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
20:17
Świat nauki w szoku. Setki uczelni zamieszanych w przekręt
Aktualizacja: 2025-09-05T20:17:29+02:00
20:15
Roboty do roboty! Odkurzą, wyglancują, wjadą na piętro i skoszą trawnik
Aktualizacja: 2025-09-05T20:15:29+02:00
19:41
Szukasz sprzętu na nowy rok szkolny? Mamy dla was promocję na tablety i laptopy
Aktualizacja: 2025-09-05T19:41:00+02:00
19:40
NASA chce wymyślić koło na nowo. A raczej ty masz to zrobić
Aktualizacja: 2025-09-05T19:40:20+02:00
19:10
Tak wygląda Samsung Galaxy S26. Ma coś wspólnego iPhone'em 17
Aktualizacja: 2025-09-05T19:10:18+02:00
17:20
Polskie czołgi będą miały niewidzialne tarcze. Zniszczą w locie każdy pocisk
Aktualizacja: 2025-09-05T17:20:13+02:00
17:19
W sklepach zabraknie gotówki przez zwracane puszki i butelki? Eksperci komentują
Aktualizacja: 2025-09-05T17:19:13+02:00
16:25
Perplexity zaskakuje. Roczna subskrypcja Pro za darmo
Aktualizacja: 2025-09-05T16:25:46+02:00
15:32
Mieli zabłysnąć na rynku przeglądarek. Właśnie sprzedali całą firmę
Aktualizacja: 2025-09-05T15:32:46+02:00
15:27
Lotnisko ma problem z masztem. Piloci muszą uważać
Aktualizacja: 2025-09-05T15:27:23+02:00
13:20
Thomson powraca na tron. I słucha, czego chcą Europejczycy
Aktualizacja: 2025-09-05T13:20:35+02:00
12:16
Połączą metro z… autobusem. Tego w Polsce jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-09-05T12:16:51+02:00
11:33
Uwaga, szykuje się niezwykły pokaz na niebie. Ja już pakuję koc
Aktualizacja: 2025-09-05T11:33:07+02:00
10:59
Tak wygląda iPhone 17 Pro Max i iPhone 17 Air. Weźcie miskę
Aktualizacja: 2025-09-05T10:59:40+02:00
10:31
Chcą zniszczyć wyjątkową wieżę. Ej, przecież mogłaby być świetną atrakcją
Aktualizacja: 2025-09-05T10:31:55+02:00
10:07
Tłumacz Google idzie w odstawkę. Z nową opcją będzie szybciej i sprytniej
Aktualizacja: 2025-09-05T10:07:25+02:00
9:54
Meta znów się pomyliła. Mark Zuckerberg ma dość i pozywa koncern
Aktualizacja: 2025-09-05T09:54:44+02:00
8:24
To smartfon, ale ma ekran jak papier. Mogę gapić się godzinami
Aktualizacja: 2025-09-05T08:24:45+02:00
8:11
Ten projektor to kostka Rubika za 3500 zł. Chcę go w domu
Aktualizacja: 2025-09-05T08:11:42+02:00
6:51
Zrobili nietypowy teleskop i pytają: "Obcy, jesteście tam?"
Aktualizacja: 2025-09-05T06:51:00+02:00
6:41
Wnętrze Ziemi jest inne, niż myśleliśmy. Odkryto fascynujący sekret
Aktualizacja: 2025-09-05T06:41:00+02:00
6:31
Wiemy, które roboty sprzątające rządzą u was w domu. I co kupicie za rok
Aktualizacja: 2025-09-05T06:31:00+02:00
6:21
Produkują komary, żeby zastąpić szczepionki. Serio, fabryka już działa
Aktualizacja: 2025-09-05T06:21:00+02:00
6:11
Przerobili na sztukę roboty sprzątające. No nie powiem. Intrygujące
Aktualizacja: 2025-09-05T06:11:00+02:00
21:56
Polski wynalazek zmieni grę wywiadów. Bond byłby zachwycony
Aktualizacja: 2025-09-04T21:56:10+02:00
21:13
Samsung Micro RGB kusi jak mało który ekran. Tanio nie jest, ale co za obraz
Aktualizacja: 2025-09-04T21:13:14+02:00
20:01
Polska gotowa na wojska USA. Padła jasna deklaracja
Aktualizacja: 2025-09-04T20:01:34+02:00
19:41
Mają rozmach. Mikrotablet i wielki telewizor na jednej premierze
Aktualizacja: 2025-09-04T19:41:43+02:00
19:22
Z tym kuzynem odkurzacza zapomnisz o koszeniu. Somsiad pozazdrości
Aktualizacja: 2025-09-04T19:22:54+02:00
18:49
Samsung ma cztery pomysły na smart dom. Mogę się skusić
Aktualizacja: 2025-09-04T18:49:42+02:00
18:03
Sony wskrzesza RGB LED. Kolory aż wypalają oczy
Aktualizacja: 2025-09-04T18:03:02+02:00
17:23
Polska kupiła bomby dla F-35. Małe, ale robią wielkie spustoszenie
Aktualizacja: 2025-09-04T17:23:19+02:00
16:39
Philips Hue właśnie zmienił twoje światła w czujniki. Będziesz chciał kupić tę czarną skrzynkę
Aktualizacja: 2025-09-04T16:39:27+02:00
16:21
Dla tej pralki wyciąłbym w drzwiach dziurkę. Jak dla psiaka z amerykańskiego filmu
Aktualizacja: 2025-09-04T16:21:06+02:00
15:50
Aplikacja, która ułatwiała podróżowanie komunikacją miejską, właśnie wbiła jej nóż w plecy
Aktualizacja: 2025-09-04T15:50:07+02:00
15:29
Myśliwce huknęły nad Polską. Mieszkańcy byli pewni najgorszego
Aktualizacja: 2025-09-04T15:29:38+02:00
14:45
Roborock F25 Ultra odkurzy i umyje całe mieszkanie. Za jednym zamachem
Aktualizacja: 2025-09-04T14:45:31+02:00
13:29
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra jest tak cienki, że pokroisz nim chleb
Aktualizacja: 2025-09-04T13:29:11+02:00
13:12
Wiemy, kiedy F-35 przylecą do Polski. Producent chce mieć u nas "gniazdo"
Aktualizacja: 2025-09-04T13:12:08+02:00
12:58
Nowość na polskich dworcach. Zawsze zobaczymy aktualny rozkład
Aktualizacja: 2025-09-04T12:58:11+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA