Ładowanie...

Wyłączanie i ponowne uruchamianie iPhone’a to podstawowe umiejętności, które mogą sprawiać trudność osobom rozpoczynającym korzystanie ze smartfonów Apple. Dotyczy to zarówno użytkowników przechodzących z Androida, jak i tych, dla których iPhone jest pierwszym smartfonem. Choć sposób restartowania różni się od rozwiązań stosowanych w innych markach, sam proces jest prosty i zajmuje zaledwie kilkanaście sekund.

REKLAMA

Z tego poradnika dowiesz się:

REKLAMA

Jak zrestartować iPhone X, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17?

Aby zrestartować najnowszy model iPhone'a, przytrzymaj jednocześnie jeden z przycisków głośności oraz prawy przycisk boczny. Trzymaj je aż do momentu, w którym na ekranie pojawi się suwak wyłączania, a następnie przeciągnij suwak. Poczekaj około trzydziestu sekund, aż iPhone wyłączy się, a następnie przytrzymaj prawy przycisk boczny, by ponownie włączyć urządzenie.

Położenie przycisków bocznych niezbędnych do ponownego uruchamiania iPhone'a

Alternatywnym sposobem restartowania (wyłączania i włączania) iPhone'ów X, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 jest przejście do ustawień: Ustawienia -> Ogóle -> Wyłącz.

Te poradniki dotyczące iPhone'ów mogą cię zainteresować:

Jak wymusić restart iPhone X, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17?

Jeżeli iPhone nie reaguje na zwykłą próbę włączenia i wyłączenia ekranu, na urządzeniu można wymusić ponownie uruchomienie.

Szybko naciśnij i szybko puść przycisk zwiększania głośności. Szybko naciśnij i szybko puść przycisk zmniejszania głośności. Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk boczny. Trzymaj prawy przycisk boczny do momentu pojawienia się loga Apple na ekranie

Zobacz także: Jak przenieść dane z iPhone'a na iPhone'a? Instrukcja

Jak ponownie uruchomić iPhone'a 6, 7, 8 oraz SE 2 i 3 generacji?

Starsze modele iPhone różnią się położeniem przycisków niezbędnych do ponownego uruchomienia, co zmienia sposób, w jaki uruchamia się ponownie owe urządzenia.

W przypadku potrzeby ponownego uruchomienia iPhone’a 6, 7, 8 oraz SE 2. i 3. generacji, wciśnij i przytrzymaj prawy przycisk boczny. Trzymaj go do momentu, aż na ekranie wyświetli się suwak wyłączenia. By włączyć ponownie telefon, wciśnij i trzymaj prawy przycisk boczny, dopóki na ekranie nie zobaczysz loga Apple.

Położenie przycisku wybudzania w starszych iPhone'ach

Alternatywnym sposobem restartowania (wyłączania i włączania) iPhone'ów 6, 7, 8 oraz SE 2. i 3. generacji jest przejście do ustawień: Ustawienia -> Ogóle -> Wyłącz.

Jak wymusić restart iPhone 6, 7, 8 oraz SE 2. i 3. generacji?

Aby wymusić restart iPhone 8 oraz iPhone SE 2. generacji i nowszych, wykonaj następujące czynności:

Szybko naciśnij i szybko puść przycisk zwiększania głośności. Szybko naciśnij i szybko puść przycisk zmniejszania głośności. Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk boczny. Kiedy pojawi się logo Apple, puść prawy przycisk boczny

Aby wymusić restart iPhone'a 7, jednocześnie wciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności i prawy przycisk boczny. Puść przyciski, gdy na ekranie pojawi się logo Apple.

Z kolei iPhone'a 6 i iPhone SE 1. generacji zmusisz do ponownego uruchomienia poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku wybudzania oraz przycisku Początek znajdującego się u dołu ekranu.

REKLAMA

Zdjęcie główne: sdx15 / Shutterstock

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 11.09.2025 14:18

Ładowanie...