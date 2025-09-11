REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie /
  3. Poradniki
  4. Sprzęt - Poradniki

Jak wyłączyć i zrestartować iPhone'a? Poradnik

Chcesz nauczyć się wyłączać lub restartować iPhone’a? To jedna z podstawowych czynności, przydatna zarówno przy codziennym użytkowaniu, jak i w sytuacjach, gdy urządzenie przestaje reagować. W tym poradniku wyjaśniamy krok po kroku, jak wykonać standardowy oraz wymuszony restart iPhone'a.

Malwina Kuśmierek
Jak uruchomić ponownie iPhone? Poradnik
REKLAMA

Wyłączanie i ponowne uruchamianie iPhone’a to podstawowe umiejętności, które mogą sprawiać trudność osobom rozpoczynającym korzystanie ze smartfonów Apple. Dotyczy to zarówno użytkowników przechodzących z Androida, jak i tych, dla których iPhone jest pierwszym smartfonem. Choć sposób restartowania różni się od rozwiązań stosowanych w innych markach, sam proces jest prosty i zajmuje zaledwie kilkanaście sekund.

REKLAMA

Z tego poradnika dowiesz się:

REKLAMA

Jak zrestartować iPhone X, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17?

Aby zrestartować najnowszy model iPhone'a, przytrzymaj jednocześnie jeden z przycisków głośności oraz prawy przycisk boczny. Trzymaj je aż do momentu, w którym na ekranie pojawi się suwak wyłączania, a następnie przeciągnij suwak. Poczekaj około trzydziestu sekund, aż iPhone wyłączy się, a następnie przytrzymaj prawy przycisk boczny, by ponownie włączyć urządzenie.

Położenie przycisków bocznych niezbędnych do ponownego uruchamiania iPhone'a

Alternatywnym sposobem restartowania (wyłączania i włączania) iPhone'ów X, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 jest przejście do ustawień: Ustawienia -> Ogóle -> Wyłącz.

Te poradniki dotyczące iPhone'ów mogą cię zainteresować:

Jak wymusić restart iPhone X, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17?

Jeżeli iPhone nie reaguje na zwykłą próbę włączenia i wyłączenia ekranu, na urządzeniu można wymusić ponownie uruchomienie.

  1. Szybko naciśnij i szybko puść przycisk zwiększania głośności.
  2. Szybko naciśnij i szybko puść przycisk zmniejszania głośności.
  3. Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk boczny.
  4. Trzymaj prawy przycisk boczny do momentu pojawienia się loga Apple na ekranie

Zobacz także: Jak przenieść dane z iPhone'a na iPhone'a? Instrukcja

Jak ponownie uruchomić iPhone'a 6, 7, 8 oraz SE 2 i 3 generacji?

Starsze modele iPhone różnią się położeniem przycisków niezbędnych do ponownego uruchomienia, co zmienia sposób, w jaki uruchamia się ponownie owe urządzenia.

W przypadku potrzeby ponownego uruchomienia iPhone’a 6, 7, 8 oraz SE 2. i 3. generacji, wciśnij i przytrzymaj prawy przycisk boczny. Trzymaj go do momentu, aż na ekranie wyświetli się suwak wyłączenia. By włączyć ponownie telefon, wciśnij i trzymaj prawy przycisk boczny, dopóki na ekranie nie zobaczysz loga Apple.

class="wp-image-5600675"
Położenie przycisku wybudzania w starszych iPhone'ach

Alternatywnym sposobem restartowania (wyłączania i włączania) iPhone'ów 6, 7, 8 oraz SE 2. i 3. generacji jest przejście do ustawień: Ustawienia -> Ogóle -> Wyłącz.

Jak wymusić restart iPhone 6, 7, 8 oraz SE 2. i 3. generacji?

Aby wymusić restart iPhone 8 oraz iPhone SE 2. generacji i nowszych, wykonaj następujące czynności:

  1. Szybko naciśnij i szybko puść przycisk zwiększania głośności.
  2. Szybko naciśnij i szybko puść przycisk zmniejszania głośności.
  3. Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk boczny.
  4. Kiedy pojawi się logo Apple, puść prawy przycisk boczny

Aby wymusić restart iPhone'a 7, jednocześnie wciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności i prawy przycisk boczny. Puść przyciski, gdy na ekranie pojawi się logo Apple.

Z kolei iPhone'a 6 i iPhone SE 1. generacji zmusisz do ponownego uruchomienia poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku wybudzania oraz przycisku Początek znajdującego się u dołu ekranu.

REKLAMA

Zdjęcie główne: sdx15 / Shutterstock

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
11.09.2025 14:18
Tagi: AppleiPhoneSmartfony
Najnowsze
14:01
Ile pamięci potrzebuje twój iPhone? Podpowiadamy, którą opcję wybrać
Aktualizacja: 2025-09-11T14:01:51+02:00
13:08
Elon Musk zrzucony z tronu. Przez moment rządził inny bogacz - wystarczyło
Aktualizacja: 2025-09-11T13:08:36+02:00
12:56
Łazik na Marsie odkrył "potencjalne oznaki życia". NASA mówi: to może być to
Aktualizacja: 2025-09-11T12:56:35+02:00
11:52
Polska ogranicza ruch lotniczy na wschodzie. Podano, kto może latać, a kto nie
Aktualizacja: 2025-09-11T11:52:11+02:00
11:08
Jaki jest iPhone 17 Pro (Max) na żywo? Już go sprawdziliśmy
Aktualizacja: 2025-09-11T11:08:25+02:00
10:35
Samsung takiego smartfona jeszcze nie miał. To bat na składanego iPhone'a
Aktualizacja: 2025-09-11T10:35:08+02:00
10:08
YouTube będzie tłumaczył wszystko jak leci. Były napisy, wchodzi dubbing
Aktualizacja: 2025-09-11T10:08:49+02:00
9:48
W końcu mogę przesiąść się na Apple Watcha Ultra. Czekałem na tę nowość w trójce
Aktualizacja: 2025-09-11T09:48:07+02:00
9:16
PlayStation wydaje nową aplikację na smartfony. Rodzice będą zachwyceni
Aktualizacja: 2025-09-11T09:16:55+02:00
9:01
System kaucyjny jest tuż za rogiem. Postawienie automatu to dopiero początek
Aktualizacja: 2025-09-11T09:01:46+02:00
8:44
iPhone 17: sprawdziliśmy już pierwszego nie-Prosiaka dla tych, co wcześniej mieli Pro
Aktualizacja: 2025-09-11T08:44:18+02:00
8:05
Lotnisko w Krakowie szykuje wielki remont. Jeśli plan zawiedzie, czeka nas paraliż
Aktualizacja: 2025-09-11T08:05:35+02:00
6:45
Starsze Apple Watche też dostaną najciekawszą nowość. Miłe zaskoczenie
Aktualizacja: 2025-09-11T06:45:00+02:00
6:34
iPhone'y 17 dostały nowy czip N1. To wielka innowacja skryta w cieniu
Aktualizacja: 2025-09-11T06:34:00+02:00
6:23
Unia ma "sposób" na tony ubrań. Teraz będzie to problem sklepów
Aktualizacja: 2025-09-11T06:23:00+02:00
6:11
Plastik jako paliwo, nie odpad? To stary pomysł, ale jest nowy przełom
Aktualizacja: 2025-09-11T06:11:00+02:00
6:01
Znany fizyk kapitalnie tłumaczy, jak postrzegać czwarty wymiar
Aktualizacja: 2025-09-11T06:01:00+02:00
21:16
Polska kolej chwali się prędkością. W kilometrach, ale nie na godzinę
Aktualizacja: 2025-09-10T21:16:52+02:00
20:52
Apple ma pierwszy na świecie telefon kręcący takie wideo. Pełna dominacja
Aktualizacja: 2025-09-10T20:52:29+02:00
20:23
iPhone 17 kontra iPhone 16. Który "tani" smartfon Apple się opłaca?
Aktualizacja: 2025-09-10T20:23:42+02:00
20:07
iPhone 17 Pro ma sprytną funkcję ekranu, o której Apple nie mówi
Aktualizacja: 2025-09-10T20:07:08+02:00
19:44
Apple chce, abyś nosił iPhone'a na pasku ze śmieci. Za skromne 319 zł
Aktualizacja: 2025-09-10T19:44:36+02:00
19:16
iPhone 17 Pro? Nie warto. To sprzedawanie detali jako przełomów
Aktualizacja: 2025-09-10T19:16:46+02:00
18:56
PlayStation 6 już wygrywa z przyszłym Xboxem. W kwestii szacunku do graczy
Aktualizacja: 2025-09-10T18:56:58+02:00
18:07
iPhone 17 Pro w Europie ma gorszy akumulator. Powodem jest tacka
Aktualizacja: 2025-09-10T18:07:50+02:00
17:28
iPhone Air kontra Samsung Galaxy S25 Edge. Pojedynek cieniasów
Aktualizacja: 2025-09-10T17:28:13+02:00
17:12
iPhone 17 Pro - dlaczego po 5 latach łamię zasadę i kupuję na premierę
Aktualizacja: 2025-09-10T17:12:37+02:00
16:57
Białoruś: ostrzegaliśmy Polskę przed dronami
Aktualizacja: 2025-09-10T16:57:25+02:00
16:49
iPhone 17 z niezwykłym zabezpieczeniem. To kompletna nowość
Aktualizacja: 2025-09-10T16:49:07+02:00
16:43
Apple obniża cenę iPhone 16, dlatego telefon podrożał. Zaraz, co?
Aktualizacja: 2025-09-10T16:43:32+02:00
16:26
Rosjanie: nie było żadnych dronów. Trolle podważają polskie komunikaty
Aktualizacja: 2025-09-10T16:26:34+02:00
16:04
Yale: "Myśl o wierceniu w drzwiach jest przerażająca". Ich nowy zamek ma to zmienić
Aktualizacja: 2025-09-10T16:04:45+02:00
15:49
Spotify wreszcie to zrobiło. Bezstratny dźwięk już dostępny, bez dopłat
Aktualizacja: 2025-09-10T15:49:41+02:00
14:55
Polska chce uruchomić Artykuł 4 NATO. Jest wniosek, takie są skutki
Aktualizacja: 2025-09-10T14:55:17+02:00
13:57
Nie musisz kupować nowych AirPods Pro 3. Najlepsza funkcja dostępna w poprzednim modelu
Aktualizacja: 2025-09-10T13:57:01+02:00
12:55
Apple Watch Ultra 3 kontra Ultra 2. Sprawdziłem na papierze, czy warto
Aktualizacja: 2025-09-10T12:55:57+02:00
12:43
Dezinformacja wchodzi do Polski łatwiej niż drony. Przeraziłem się, widząc efekty
Aktualizacja: 2025-09-10T12:43:19+02:00
11:09
Tak zestrzelono rosyjskie drony nad Polską. Jest nagranie
Aktualizacja: 2025-09-10T11:09:57+02:00
11:02
iPhone Air to smartfon, którego pragnę, ale to byłby związek bez przyszłości
Aktualizacja: 2025-09-10T11:02:29+02:00
10:19
iPhone Air może i ma płaskowyż zamiast wyspy aparatu, ale za to i tak się giba
Aktualizacja: 2025-09-10T10:19:39+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA