Jak przenieść dane i kontakty z Androida na iPhone? Instrukcja

Należy więc wybrać Przenieś dane z Androida. Następnie należy wziąć do ręki telefon z Androidem i uruchomić na nim aplikację Przenieś do iOS. Aplikacja poprosi o zatwierdzenie regulaminu i przyznanie jej stosownych uprawnień. Należy to zrobić – aplikacja w tym momencie prosi użytkownika o pozwolenie na dostęp do danych, które ma przenieść. Bez tegoż zezwolenia nie ma jak tego zrobić.