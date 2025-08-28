Orlen odpala atom w Polsce. W Europie jeszcze nie było takiej elektrowni
Orlen ogłosił, że we Włocławku powstanie pierwszy w Europie mały reaktor jądrowy. To duży krok w kierunku energetycznej rewolucji w Polsce. Małe reaktory modułowe (SMR) mają szansę zmienić oblicze polskiej energetyki, a tym samym wpłynąć na naszą przyszłość.
Małe reaktory modułowe (SMR) od kilku lat są na ustach całej branży energetycznej. W przeciwieństwie do gigantycznych elektrowni jądrowych, których budowa trwa dekadę i kosztuje miliardy, reaktory SMR mają moc rzędu kilkuset megawatów i można je stawiać znacznie szybciej oraz w mniejszych lokalizacjach. To systemy modułowe, które stawia się niby klocki, montując z nich elektrownie.
BWRX-300, na który zdecydował się Orlen, to mały modułowy wodno-wrzący reaktor jądrowy o mocy 300 MWe.
Rozwijana przez amerykański koncern GE Vernova technologia reaktora BWRX-300 to najbardziej zaawansowany technologicznie projekt SMR na świecie. Pierwszy taki reaktor powstaje już w Kanadzie, w elektrowni Darlington, a jego uruchomienie planowane jest na 2028 r. Polska będzie więc jednym z pierwszych krajów na świecie, który wdroży tę technologię.
Włocławek miastem atomu
To w Polsce powstanie pierwsza w Europie mała elektrownia jądrowa BWRX-300. Dzięki nowej umowie z naszym partnerem, po raz pierwszy w historii koncernu, zagwarantowaliśmy bezpośredni dostęp do najbardziej zaawansowanej technologii SMR. Energia jutra zaczyna się dziś! - podał koncern w serwisie X.
Dlaczego właśnie Włocławek? Orlen nie wybrał tego miasta przypadkiem. To tutaj działa Anwil, należący do grupy Orlen zakład produkujący nawozy azotowe oraz tworzywa sztuczne, w tym polichlorek winylu (PCW), którego jest jedynym producentem w Polsce.
Produkcja tego typu chemikaliów pochłania gigantyczne ilości energii, dlatego lokalny dostęp do stabilnego i czystego źródła prądu będzie dla koncernu ogromnym atutem.
Kolejne miejsca już czekają
Budowa we Włocławku to dopiero początek. Orlen planuje rozwój całej sieci małych reaktorów w Polsce. Reaktory BWRX-300 znalazły się w strategii Orlenu „Energia Jutra Zaczyna się Dziś”. Według dokumentu do 2035 r. koncern chce posiadać przynajmniej dwa SMR-y o łącznej mocy 0,6 GW.
Na liście kolejnych lokalizacji znajdują się również Ostrołęka, Włocławek, Stawy Monowskie, Dąbrowa Górnicza, Kraków (Nowa Huta) oraz Tarnobrzeg. Dla tych inwestycji trwają już postępowania środowiskowe. W sumie, według decyzji wydanych w 2023 r., Polska zgodziła się na budowę nawet 24 reaktorów SMR w sześciu lokalizacjach.
Atom zamiast węgla
Włocławek i pierwszy SMR w Polsce to nie tylko inwestycja technologiczna, ale też symboliczny krok w stronę uniezależnienia się od paliw kopalnych. SMR-y mogą pomóc to zmienić. Nie tylko dostarczą czystą energię, ale obniżą koszty produkcji przemysłowej i zwiększą bezpieczeństwo energetyczne kraju.
Czy to oznacza, że za kilka lat na mapie Polski zobaczymy całą sieć małych elektrowni jądrowych? Na to wygląda. A Włocławek będzie mógł się pochwalić, że to właśnie tutaj narodziła się nowa epoka polskiego atomu.
Główna ilustracja: Tak ma wyglądać pierwsza na świecie elektrownia jądrowa z reaktorem SMR budowana w Kanadzie.