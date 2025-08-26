/
Znaleziono nowy gatunek dinozaura. Jedna rzecz szczególnie intryguje

W brytyjskich zbiorach muzealnych znaleziono kości dinozaura, którego nikt nigdy wcześniej nie rozpoznał. Opisany gatunek wyróżnia się wyjątkowo długimi wyrostkami grzbietowymi, które prawdopodobnie służyły mu do imponowania innym osobnikom.

Marcin Kusz
Ten dinozaur szokuje wyglądem. Naukowcy: to efekt ewolucji
Choć skamieniałość została wydobyta już lata temu, dopiero teraz dokładna analiza ujawniła jej prawdziwe znaczenie. Paleontolog Jeremy Lockwood z Uniwersytetu w Portsmouth zidentyfikował, że kości nie należą do żadnego z wcześniej opisanych dinozaurów. Szczątki przedstawiają zupełnie nowy gatunek z grupy iguanodonów żyjący ok. 125 mln lat temu. Istotnym elementem wyróżniającym Istiorachis macarthurae są nietypowo wydłużone kolce nerwowe. Jest to część kręgosłupa, która u tego osobnika tworzyła coś na kształt wysokiego grzbietowego żagla.

Po co dinozaurowi wysoki żagiel?

Choć nie zachował się cały szkielet dinozaura, to fragmenty wystarczyły, by wykluczyć przynależność do znanych wcześniej gatunków. Dalsze badania wykazały, że wyrostki nie były defektem czy przypadkiem, ale charakterystyczną cechą gatunku. Naukowcy spekulują, że mogły służyć jako struktura sygnalizacyjna – podobnie jak u dzisiejszych gadów, które wykorzystują ozdoby ciała do walki o partnera lub odstraszania konkurencji.

Co ciekawe, Istiorachis miał kolce znacznie dłuższe niż jego krewniacy. Według badaczy może wskazywać na zjawisko doboru płciowego, czyli mechanizmu, który faworyzuje osobniki atrakcyjniejsze dla partnerów.

Nowe światło na stare skamieniałości

Badania wskazują również, że zjawisko wydłużonych kolców grzbietowych wśród iguanodonów mogło mieć dłuższą historię sięgającą późnej jury. Choć opisany dinozaur nie osiąga jeszcze kolców ekstremalnych rozmiarów, stanowi ważne ogniwo w badaniu ewolucji tego typu struktur u roślinożernych dinozaurów.

Opis Istiorachis macarthurae potwierdza, że wiele cennych odkryć paleontologicznych wciąż czeka w muzealnych magazynach. To kolejny przypadek, w którym ponowna analiza dawno odkrytych kości prowadzi do przełomu.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

Marcin Kusz
26.08.2025 06:51
Tagi: Dinozaurypaleontologiawielka brytania
