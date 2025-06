Unia chce zatroszczyć się o pasażerów. Nadchodzą ważne zmiany

- Do Urzędu wpłynęło kilkanaście sygnałów. Konsumenci skarżą się m.in. na to, że urządzenia pomiarowe stosowane na lotniskach są mniejsze niż te używane wcześniej. Zgłoszenia wskazują również na bardzo restrykcyjne podejście pracowników linii do wymiarów bagażu – bez możliwości alternatywnego pomiaru – oraz na brak elastyczności w stosowaniu przepisów. Analizujemy te skargi, będziemy informować o dalszych krokach w sprawie - poinformował Spider's Web Departament Komunikacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.