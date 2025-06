Twój oddech jest jak odcisk palca. Może zdradzić emocje

W praktyce może to oznaczać, że już w niedalekiej przyszłości technologia biometrii oddechowej znajdzie swoje zastosowanie np. w służbach bezpieczeństwa czy w systemach kontroli dostępu. Dokładnie tak, jak dziś używane są odciski palców czy skany twarzy. Potencjalnie możliwe będzie zidentyfikowanie osoby tylko na podstawie sposobu, w jaki oddycha, nawet bez potrzeby wypowiadania słów czy przyłożenia palca do sensora. To może budzić emocje nie tylko ze względu na możliwości diagnostyczne, lecz także przez pytania o prywatność, nadzór i wykorzystanie tej technologii przez instytucje publiczne.