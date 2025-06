Jeden z najciekawszych polskich budynków. Trzonolinowiec ma znowu zachwycać

"Trzonolinowiec do dziś pozostaje wyjątkową konstrukcją nie tylko w skali Polski, ale też Europy. Budowle tego typu można w Europie policzyć na palcach, a ich konstrukcja do dziś budzi zaciekawienie" - pisał na www.wroclaw.pl Arkadiusz Förster. Zbigniew Maćków, architekt z Wrocławia, w rozmowie z miejskim portalem podkreślał, że taki sposób budowania, będący próbą znalezienia odpowiedzi na to, jak budować mieszkania szybko i tanio, „miał swoje zalety i wady”. Tych drugich od samego początku nie brakowało. Mieszkańców przerażał fakt, że kiedy silniej wiało, cały budynek się trząsł.