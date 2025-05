Lądowałem w losowych miejscach w Polsce. Prosta gra pokazała mi, jak bardzo oszpecamy krajobraz

I tak jest wszędzie. Od małych miejscowości po osiedla w dużych miastach. Niby doskonale to znamy, wystarczy przejść się po miejscu zamieszkania, przejechać się przez Polskę, odwiedzić inne miejsca. Tyle że wtedy jest to rozciągnięte w czasie, a tu widziałem to samo co chwila. Trafiałem w nowe miejsce i byłem pewny, że zobaczę znajomy widok: baner z numerem telefonu do speca od naprawy samochodu, sprzedawcy blachy albo firmy transportowej. Bez ładu i składu, hulaj dusza.