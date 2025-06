To nie trwało długo. Złamali zabezpieczenia Switcha 2

Już w dniu premiery Switcha 2 internauta o pseudonimie retr0_id zaprezentował działający exploit typu ROP (Return-Oriented Programming), który pozwala na przejęcie kontroli nad wybranym procesem w przestrzeni użytkownika. Co to oznacza w praktyce? Konsola została wykorzystana do uruchomienia animacji, która nie ma nic wspólnego z oficjalnym oprogramowaniem.