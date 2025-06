To już?! Skok ze Switcha na Nintendo Switch 2 to wzór do naśladowania

Nieźle, jak na konserwatywnych i niereformowalnych Japończyków. Jeszcze wczoraj grałem na pierwszym Switchu w The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, a teraz robię to na nowej konsoli. Kontynuuję rozgrywkę w dokładnie tym samym miejscu, tyle tylko, że wirtualny świat jest odczuwalnie ładniejszy. To chyba pierwszy raz, gdy wymiana konsoli Nintendo na nowszy model jest tak bezbolesny. Liczę, że od teraz będzie to już branżowy standard.