Mega unboxing Nintendo Switch 2: kamera, nowy pad i toster

Nowy jest także kolor. Półprzezroczysty plastik starego Pro Controllera został zamieniony na klasyczną czerń. Nintendo zrezygnowało z uchwytów o fakturze z wgłębieniami, co uważam za błąd. Nowego pada gorzej się przez to trzyma. Kolejna nowość to przycisk czatu na froncie kontrolera. Z kolei czterostopniowa dioda LED informująca o profilu gracza została przesunięta na górę obudowy, obok gniazda USB-C. Nowy Pro Controller zyskał też gniazdo audiojack na spodzie – to duża i dobra zmiana.