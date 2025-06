Tak wygląda najnowszy amerykański pocisk z głowicą jądrową

AGM-181A LRSO to broń, która została stworzona z myślą o świecie, jakiego nikt z nas nie chce oglądać. Ale właśnie dlatego powstała, by jego powstaniu zapobiec. Ukryta w cieniu, szybka, inteligentna i niebezpiecznie skuteczna. Jej istnienie to brutalne przypomnienie, że pokój to nie stan naturalny, lecz rezultat ciągłego balansowania między pokazem siły a politycznym rozsądkiem.