Sprawdziłem magiczne funkcje Honora. Jedna nie ma sensu, ale mnie bawi

Robi wrażenie. Jedną rzecz od razu ustalmy - ta funkcja nie ma specjalnego zastosowania praktycznego, nie będziecie przecież siedzieć i generować ciągle 5-sekundowe klipy, bo wam się to znudzi. Pokażecie to znajomym, oni się zachwycą i ziarno zostanie zasiane. Kto wie, może któryś z nich uzna, że skoro Honor ma wszystko, co powinien mieć smartfon w 2025 r., a dodatkowo dokłada kilka swoich rozwiązań, to warto kupić taki smartfon. Tu nie chodzi o zabawę użytkownika. To jest wysłanie wiadomości - jestesmy pierwsi, mamy nowe rozwiązania, klienci do nas przyjdą, wyprzedziliśmy was na tym polu. Pytanie, co z tą wiadomością zrobią inni producenci - zignorują, czy podejmą rękawicę? Odpowiem jak nasz narodowy wieszcz Zenon z Gredele: zobaczymy, czas pokaże.